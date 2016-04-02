Palmira'da toplu mezar bulundu

Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta IŞİD'in elinden geri aldığı Palmira Antik Kent'inde toplu mezar bulundu.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, ordu birliklerinin kentte bulduğu toplu mezarda 40'tan fazla ceset bulunuyor. Kentin kuzey doğusunda bulunan mezarda çok sayıda kadın ve çocuğun cesedinin bulunduğu açıklandı.

Suriye'de yaşanan savaşı yakından izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD'in geçen sene mayısta ele geçirdiği kentte katliam yaptığını ve cesetleri kentin dışında kazılan mezarlara gömdüğünü belirtmişti.