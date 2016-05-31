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Dünya

Palmira'da bir toplu mezar daha bulundu

Palmira'da geri alınmasının hemen ardından yaklaşık 40 cenazenin gömülü olduğu bir toplu mezar bulunmuştu

31 Mayıs 2016 00:51

IŞİD'den martta geri alınan Palmira kentinde yaklaşık 150 cenazenin gömülü olduğu bir toplu mezar bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Palmira havaalanının güney batısında bulunan toplu mezardaki kişilerden bazılarının başları kesilerek, bazılarınınsa silahla vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

 

Palmira'da bugüne kadar bulunan en geniş toplu mezar olan yerdeki cenazelerin çoğunun sivillere ait olduğu ve bedenlerinde işkence izlerine rastlandığı belirtiliyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, toplu mezar askerler tarafından birkaç gün önce bulundu.

Palmira'da geri alınmasının hemen ardından yaklaşık 40 cenazenin gömülü olduğu bir toplu mezar bulunmuştu.

 

 

 

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