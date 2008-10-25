Palin'in makyözü köşeyi döndü

Makyöz Amy StrozziABD basınında, kampanya harcama verilerinden yararlanılarak yapılan haberde, kampanya çerçevesinde Palin ile beraber seyahat eden makyajcı Amy Strozzi'ye ekimin ilk yarısında 22 bin 800 dolar ödendiği bildirildi.Cumhuriyetçilerin kampanyasında aynı dönemde ikinci en fazla para alan kişi, 12 bin 500 dolarla McCain'in dış politika başdanışmanı Randy Scheunemann oldu. McCain'in kıdemli halkla ilişkiler danışmanı Nicole Wallace'a da 12 bin dolar ödendi.Listenin dördüncü sırasında Palin'in kuaförü Angela Lew yer aldı. Lew'a da ekimin ilk iki haftası için 10 bin dolar ödendi. Daha önce de, Palin'in kampanyada giydiği elbiselerin bedelinin ve ilgili yan masrafların 150 bin doları bulduğu dile getirilmişti.Bu arada halen Alaska eyaletinin valisi olan Palin, kızkardeşinin olaylı şekilde ayrıldığı eski eşini eyaletin polis gücünden attırma çabasıyla nüfuzunu kullandığı yönünde kendisini suçlayan resmi bir raporla ilgili olarak ifade verdi.İddiayı soruşturan bir resmi komite, Palin'in, kızkardeşinin eski kocasını işten atmayı reddeden polis şefini görevden alarak görevini kötüye kullandığı kanısına varmıştı. Ancak Palin'ın eyleminin suç değil, hata oluşturduğu, komite raporunda yer almıştı.Komiteyle paralel bir soruşturma yürüten Alaska Personel Kurulu'na St. Louis kentinde ifade veren Palin, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "gerçeği anlatmaktan çok memnunum" dedi.Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Sarah Palin'in, kendisine diktatör derken söylediği sözün anlamını bilmeyen "zavallı bir şey" olduğunu söyledi.Palin, bir röportajında "gerekirse, Hugo Chavez gibi diktatörlere müzakereler ya da yaptırımlar yoluyla baskı yapabiliriz" demişti. Bir açılış töreninde konuşan Chavez, Palin'in bu sözlerine karşılık verdi. Chavez, "zavallı şey, onun için üzülmeliyiz" diyerek, Palin'in "biblo rolüne konulmuş bir güzellik kraliçesi olduğunu" söyledi.Venezuela Devlet Başkanı, insanların Palin'le ilgili olarak Hz. İsa gibi "Tanrım onu affet, ne söylediğini bilmiyor" demesi gerektiğini dile getirdi.