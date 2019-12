Palin ve Biden'in oğulları Irak'a gidiyor

Amerika'da kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde en çok konuşulan konulardan biri olan Irak Savaşı, partilerin adaylarını artık başka bir açıdan daha ilgilendirecek. Demokrat Parti'nin Başkan Yardımcısı adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Yardımcısı adayı Sarah Palin'in oğulları, asker olarak Irak'a gidiyor.



Alaska Valisi Palin'in yakında Irak'a gidecek olan en büyük oğlu Track, orada tugayının üst düzey komutanlarının korumalığını yapacak. Joe Biden'in Delaware Ulusal Muhafızları'nda yüzbaşı olan oğlu Beau ise Irak'ta askerî avukatlık yapacak; ancak aynı zamanda silah da taşıyacak.



Birlikleri açıklanmayacak



Palin'in Irak'ta katılacağı birliğin ise Irak'ın 18 eyaletinden en tehlikelisi olan Diyala'ya gidecek. Ancak Amerikan ordusu, Biden ve Palin'in birliklerini nerede olduklarını güvenlik gerekçesiyle açıklamayacak. Her iki birlikte de Irak da 12 ay kalacak.



Bu durum, her ne kadar iki partinin seçim kampanyaları Irak Savaşı'nın nasıl devam edeceği konusunda ayrı düşünse de, başkan yardımcısı adaylarını kişisel ve ailesel açıdan ortak noktada buluşturacak. Beau ve Track'ın Irak'a gönderilmesi, Biden ve Palin için konuyu daha da kişiselleştirecek.



'Artık daha dikkatli olurlar'



Amerikan ordusundan emekli bir general olan David Grange da bu durumu "Savaşın nasıl gittiği konusunda daha fazla dikkatli olacaklar. Savaş konusunda alacakları kararları etkileyecek. Bunda şüphe yok" diye yorumluyor.



Cumhuriyetçi Parti'nin kendisini başkan yardımcısı adayı olarak belirlemesiyle bir anda gözler üzerine çevrilen ve özel hayatı kurcalanan Sarah Palin, 19 yaşındaki oğlunun askere gideceği bilgisini ise saklamıyor. Palin'in oğlu, partinin hafta içinde gerçekleştirilen kurultayına da bir takım elbiseyle katılmıştı.



Beau'nun Irak'a gitmesi Demokratları için ayrı bir anlam daha taşıyor. Beau'nun askerliğinin, Irak konusunda Cumhuriyetçilere göre daha zayıf ve "daha az vatansever" olarak görülen Demokratlar için bir avantaja dönüşebileceği belirtiliyor.



Daha önce de örnekleri var



Bu durum, başkan veya başkan yardımcısı adayları ile bu görevlerde bulunmuş kişilerin savaşlarda görev alması açısından Amerika'da ilk kez yaşanmıyor. Eski Başkanlardan Johnson'un damadı Charles R. Robb, Vietnam'da görev yapmıştı. Dwight Eisenhower da savaş bölgesine oğlunu gönderen başkanlardan olmuş; oğlu John Sheldon Doud Eisenhower, Kore Savaşı'na katılmıştı. Aynı şekilde Theodore Roosevelt ve kuzeni Franklin Delano Roosevelt, dört oğullarını savaşa göndermişti.



McCain'in oğlu yılbaşında döndü



Ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin Başkanı adayı John McCain'in oğlu Jimmy, bu yılbaşında Irak'tan dönmüştü. McCain'in diğer oğlu Jack ise Amerikan Deniz Harp Akademisi'nde okuyor. Demokrat aday Barack Obama'nın ise 7 ve 10 yaşlarında iki kızı bulunuyor.



Bunların yanı sıra her ne kadar Amerikan ordusu karar vericilerin ailelerinden çok az sayıda kişini savaş bölgelerinde olduğu eleştirisinde bulunsa da, Amerikan Kongre üyelerinin yaklaşık 15 kadar oğlu ve kızı da Irak'ta görev yaptı.



Prens Harry'yi geri çekmişlerdi



Benzer bir durum İngiltere'de ise farklı tartışmalara yol açmıştı. İngiliz hükümeti, Afganistanda savaştığının medyaya sızmasının ardından Prens Harry'yi bu ülkeden geri çekmişti. Harry'nin çekilmesi, siyasetçilerin oğullarına orduya katıldıklarına daha farklı davranılması konusunda tartışmalara yol açmıştı.