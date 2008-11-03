Palin ‘Sarkozy şakası’ kurbanı

ABD'de başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin, bir komedyenin şakasına kurban gitti



Kanadalı komedi grubu “Maskeli İntikamcılar”ın üyesi Marc-Antoine Audette, Palin’i telefonla arayarak kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy olarak tanıttı ve Fransız aksanıyla konuştu.



Yaklaşık 6-7 dakikalık konuşma sırasında komedyen, birkaç yerde Palin’e tuzak kurdu. Komedyen, Fransız şarkıcı Johnny Hallyday için ABD özel temsilcisi, Kanadalı şarkıcı Steph Carse için de Kanada Başbakanı sıfatını kullandı, ama tepki almadı.



Pazartesi günü Kanada radyosunda yayınlanacak olan bu konuşmada, Sarkozy rolündeki komedyen, Palin’e birlikte ava çıkmalarını önerdi. Palin de bunun eğlenceli olabileceğini, hem iş hem eğlenceyle bir taşla iki kuş vuracaklarını söyledi.



Konuşma sırasında siyasi beklentilerini de ortaya seren Palin, kendisini ne zaman başkan olarak görebileceği sorusuna gülerek “belki 8 yıl içinde” cevabını verdi.



Sahte Sarkozy, eşi Carla Bruni hakkında iltifatta bulunan Palin’e, Bruni’nin başkan adayının kampanyasında kullandığı “Muslukçu Joe” ile ilgili bir şarkı yazdığını söyledi.



Palin’i birçok konuda hicveden konuşma, komedyenin kendisini tanıtması ve Palin’in şakalandığını anladıktan sonra telefonu yardımcısına vermesiyle sona erdi.



Sarah Palin’in kampanya sözcüsü Tracey Schmitt, Palin’in telefon şakasına kurban gittiğini doğrularken, Cumhuriyetçilerin başkan adayının bu anlamda diğer liderler ve ünlüler arasına katıldığını belirtti.



Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin rakibi Demokrat başkan adayı Barack Obama’nın danışmanı Robert Giebbs de, olayın duyulmasının ardından, “telefonları Obama’ya vermeden önce kontrol ettikleri için memnun olduğunu” söyledi.



Şakayı yapan komedyen Audette ise bu muzipliğinden biraz endişeli. Audette, “Umarım, Guantanamo’ya gidiş bileti almış olmayız” dedi.



Marc-Antoine Audette ile Sebastien Trudel’den oluşan Kanada’nın “Maskeli İntikamcılar” adlı komedi ikilisi, daha önce aralarında Mick Jagger, Bill Gates, Britney Spears’ın bulunduğu birçok ünlüyü şakalamıştı.







