Palin: Obama teröristlerle takılıyor

>>> Obama'dan Palin'e 'rujlu domuz' göndermesi

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Palin, önceki gün Obama’ya doğru kaymaya başlayan Colorado eyaletinde yaptığı bir konuşmada, 1960’ların radikal Weather Underground Örgütü’nün kurucularından William Ayers’la Obama’nın tanışıklığını gündeme getirerek, “Obama teröristlerle takılıyor. Bunu da New York Times’tan aktarıyorum” diye konuştu.McCain-Palin ikilisinin kampanya yönetimi, negatif reklam ve eleştirileri Palin üzerinden yaptırarak hem McCain’in saygınlığını korumayı hem de Palin’e muhafazakâr kanatta puan kazandırmayı hedefliyor.Palin, Obama’ya yönelik sert çıkışında, “Bu adam Amerika’yı sizin benim gibi dünyadaki bütün iyiliklerin merkezi olarak görmüyor” dedi.Ayers ve grubu 1969’da Vietnam Savaşı’na karşı yapılan bir eylemde Pentagon ve Kongre binasına küçük çaplı bombalı saldırılar düzenlemişler, ancak sadece maddi hasara yol açmışlardı.The New York Times’ın önceki günkü haberine göre, Ayers’la 1995’te bir öğle yemeğinde tanışan Obama, şu anda Chicago Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olan Ayers’in özellikle mahalli eğitim ve çocuk mahkemeleri konularındaki fikirlerinden faydalandı.