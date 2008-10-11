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Dünya

Palin, nüfuzunu kötüye kullanmış

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı ve Alaska Valisi Sarah Palin, nüfuzunu kötüye kullanmaktan hatalı bulundu

11 Ekim 2008 03:00

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı ve Alaska Valisi Sarah Palin, kızkardeşinin olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşini eyaletin polis gücünden attırmak amacıyla nüfuzunu kullanmaktan hatalı bulundu.

Palin için açılan soruşturmayı yürüten komitenin yayımladığı raporda, Palin'in, kişisel kazanç için valilik pozisyonunun getirdiği nüfuzu kullandığı ve bunun, Alaska eyaletinin etik yasalarına aykırı olduğu belirtildi.

Sarah Palin, kızkardeşinden ayrılan Mike Wooten adlı yerel polis memurunun isten atılması için polis gücünün yöneticisi Walter Monegan'a baskı yapmak ve isteği yerine getirilmeyince Monegan'i görevden almakla suçlanıyordu.

Palin'in avukatları ise Monegan'in bir bütçe anlaşmazlığından dolayı görevden alındığını savunuyordu.

Komitenin raporunda, Monegan'in görevden alınmasının yasalara uygun olduğu, ancak Palin'in, bunu yaparken "ailevi bir düşmanlık meselesinden etkilendiği" kanısına varıldığı dile getirildi.

Raporun, bundan sonra Alaska'nın yerel kongresinde ele alınması öngörülüyor.

Palin hakkındaki komite kararının, anketlere göre Demokrat aday Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden'in oldukça gerisinde giden Cumhuriyetçi aday John McCain ve yardımcısı Sarah Palin'i daha da zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

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