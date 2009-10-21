T24 LogoT24 Logo
Dünya

Palin, internette iş aramaya başladı

Alaska eski Valisi Sarah Palin’in CV’sini uluslararası iş arama sitesi Linkedin’de paylaştı.

21 Ekim 2009 03:00

Alaska eski Valisi Sarah Palin’in CV’sini uluslararası iş arama sitesi Linkedin’de paylaştı.

İş dünyasında yeni şanslar aradığını belirten profilinde, bir fotoğrafı ve kişisel bilgilerinin yer aldığı belirtilirken, daha önce kazandığı başarılara da yer verildiği ifade edildi. ABD Başkan adayı John McCain’in yardımcı adayı olarak ün yapan 45 yaşındaki ünlü siyasetçinin 2012 yılında Barack Obama’nın karşısına çıkması beklenirken, internet üzerinden iş ilanı vermesinin oldukça enteresan olduğu yorumları yapıldı. Profilinde, iş dünyasındaki anlaşmalar konusunda etkili olduğuna yer veren Palin, 500 önemli iş adamıyla iletişim halinde olduğunu da belirtti. Palin en son, anılarını anlattığı kitabını planlanan tarihten önce 1.5 milyon adet kopyayla piyasaya sürecek olması ve satışı yapacak internet sitelerinde ilk sıraya yükselmesiyle gündeme gelmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24