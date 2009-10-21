Palin, internette iş aramaya başladı

Alaska eski Valisi Sarah Palin’in CV’sini uluslararası iş arama sitesi Linkedin’de paylaştı.



İş dünyasında yeni şanslar aradığını belirten profilinde, bir fotoğrafı ve kişisel bilgilerinin yer aldığı belirtilirken, daha önce kazandığı başarılara da yer verildiği ifade edildi. ABD Başkan adayı John McCain’in yardımcı adayı olarak ün yapan 45 yaşındaki ünlü siyasetçinin 2012 yılında Barack Obama’nın karşısına çıkması beklenirken, internet üzerinden iş ilanı vermesinin oldukça enteresan olduğu yorumları yapıldı. Profilinde, iş dünyasındaki anlaşmalar konusunda etkili olduğuna yer veren Palin, 500 önemli iş adamıyla iletişim halinde olduğunu da belirtti. Palin en son, anılarını anlattığı kitabını planlanan tarihten önce 1.5 milyon adet kopyayla piyasaya sürecek olması ve satışı yapacak internet sitelerinde ilk sıraya yükselmesiyle gündeme gelmişti.