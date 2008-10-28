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Dünya

Palin, Cadılar Bayramı kuklası oldu

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'in mankeninin Cadılar Bayramı dolayısıyla kullanılması tartışma yarattı

28 Ekim 2008 02:00

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi Partiden başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'in mankeninin Cadılar Bayramı dolayısıyla kullanılması tartışma yarattı

Cadılar Bayramı dolayısıyla birçok Amerikalı, evlerini balkabaklarından yapılma fenerlerin yanı sıra iskeletler, hayaletler ya da diğer ölümü çağrıştıran nesnelerle süslüyor. Ancak Chad Michael Morrisette biraz daha ileri giderek, evinin çatısına, Alaska Valisi'nin seçim kampanyası sırasında akılda kalan kırmızı paltolu, gözlüklü haliyle boynundan asılmış bir mankenini koyunca tepkilere neden oldu.

'Bunu sanat olarak görmek lazım'

Los Angeles'ın batısındaki West Hollywood Belediye Başkanı Jeffrey Prang, Sarah Palin'in mankenin kullanılmasıyla ilgili olarak, "İfade özgürlüğüne saygım var ama bu hak sorumlulukla birlikte vardır" dedi.

Morrisette ise kendisini, "Bunu bir sanat olarak görmek lazım. Ekim ayındayız. Cadılar Bayramı ayı. Bu insanları korkutma, tuhaf şeyler yapma zamanı" diyerek savunurken, Prang, "Her ne kadar insanlar (Cumhuriyetçilerin başkan adayı) Senatör John McCain'in ve Vali Palin'in mankenlerini kullanma hakkına sahipseler de gerçek ya da sanal şiddeti çağrıştıran siyasi söylemlere şiddetle karşıyım" ifadesini kullandı.

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