Paletli yüzmede 28 Türkiye rekoru

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası'nda 28 Türkiye rekoru kırıldı.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 11-14 Mayıs tarihlerinde 27 kulüpten 57 erkek ve 46 bayan olmak üzere toplam 103 sporcu suüstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele etti.

50 ile bin 500 metre arasında çeşitli mesafelerde yüzülen etaplarda, bayanlarda 13, erkeklerde 15 olmak üzere 28 Türkiye rekoru kırıldı.

Şampiyonanın sonuçlarına göre genç ve A Milli Takım'a giren sporcular da belirlendi.

Ceren Yeşilbaş'tan 8 rekor

İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Ceren Yeşilbaş 400, 800 ve bin 500 metre suüstü yarışmalarında büyükler ve gençlerde 8 Türkiye rekoruna imza attı.

Şehitkamil Bahçelievler Spor Kulübü'nden İpek Naz Sipahi, 100 metre çift palette ümitler ve gençler kategorisinde 2, İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Nazlı Su Duru, 200 metre çift palette gençler Türkiye rekorunu kırdı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nden Eda Çeltik, 50 metre suüstü ümitler kategorisinde, 400 metre çift palet disiplininde Tekirdağ Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nden Gözde Lafçı ümitlerde yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

Erkeklerde 15 Türkiye rekoru kırıldı

Erkeklerde kırılan 15 Türkiye rekorunun 4 tanesi Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Ömer Faruk Saydam tarafından 50 metre dip, 50 metre suüstü ve 100 metre tüplü yarışlarında kırıldı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Muhammed Emin Bay, 800 ve bin 500 metre suüstü yarışlarında gençler ve büyükler kategorilerinde 3, 50 ve 100 metre suüstü yarışlarında Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Onur Berke Kuyumcu, ümitlerde 3 Türkiye rekoru kırdı.

100 ve 200 metre çift palet disiplinlerinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Celil Berk Yılmaz gençlerde 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Taha Sönmez, 400 metre çift palette büyükler Türkiye rekorunu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Tuğcan Kaytar, 50 dip yarışmasında ümitler Türkiye rekorunu ve yine 50 metre dip disiplininde Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Yiğit Yılmaz ümitler Türkiye rekorunu kırdı.