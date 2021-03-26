Paletli yüzme İstanbul İl Şampiyonası yapıldı

Türkiye Su Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme C-D-E Kategorileri İstanbul İl Şampiyonası 19-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Beylikdüzü Olimpik Yüzme havuzunda gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 14 Kulüp ve 464 sporcunun katıldığı müsabakalarda AREV Okulları öğrencileri, şampiyonluğu göğüsledi.

ALINAN DERECELER ŞU ŞEKİLDE;

*400 metre su üstü C Kategorisi Kızlarda Feyza Sarıhan 2.

*50 metre Su Üstü E Kategorisi Kızlarda İpek Çolak 1.

*100 metre ÇP E Kategorisi Kızlarda Ecrin Turan 1.

*100 metre ÇP E Kategorisi Erkeklerde Siyabed Demirtuyi 3.

*50 metre Su Üstü D Kategorisi Kızlarda Ela Bayır 1., Derin Görür 2.

*200 metre Su Üstü D Kategorisi Kızlarda Sitran Demirtuyi 1., Ece Ayça Karabulut 3.

*200 metre Su Üstü C Kategorisi Kızlarda Feyza Sarıhan 3.

*400 metre Su Üstü D Kategorisi Kızlarda Hayat ÇALIŞKAN 2. oldu.

Federasyonun Spor Koordinatörü İrfan Kara’nın gerçekleştirdiği ödül törenlerinde sporcular, takdim edilen madalyaları sosyal mesafe nedeniyle kendileri taktılar. Yarışlar, Covid-19 tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynandı. Her spor kulübü için havuz kenarında ayrı alanlar oluşturuldu. Sporculara, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde bekleme alanı oluşturuldu. Ortak kullanım alanlarında periyodik hijyen çalışmaları yapıldı.