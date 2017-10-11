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Palet yüklü kamyon köprüden uçtu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, palet yüklü kamyon köprüden uçtu, şoför hafif yaralı olarak kurtuldu

11 Ekim 2017 15:18

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, palet yüklü kamyon köprüden uçtu, şoför hafif yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Milas- Söke Karayolu üzerindeki Söke Çayı Köprüsü\'nde meydana geldi. Muğla\'nın Milas İlçesi\'nden Aydın yönüne gelen İbrahim Nazilli yönetimindeki palet yüklü 48 VZ 843 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Hayvan pazarı yolu girişindeki köprüde kontrolden çıkan kamyon, önce kaldırıma çıktı, ardından korkulukları parçalayıp, köprüden uçtu. Söke Çayı üzerinden geçen ve alt kısmı araç ve yayalar tarafından alt geçit olarak kullanılan yaklaşık 6 metre yükseklikteki köprüden düşen kamyon, büyük hasar gördü. Hafif yaralanan şoför İbrahim Nazilli, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazilli\'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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