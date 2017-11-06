Palet hırsızları kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Marangozlar Sanayi Sitesi içerisindeki işyerlerinden 2 gün arayla palet çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 1 ve 3 Kasım tarihlerinde merkez Selçuklu İlçesi\'ndeki Eski Marangozlar Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Beyaz renkli plakası belirlenemeyen bir minibüsle iki işyerinin önüne gelen iki kişi, işyerlerinin önündeki paletleri minibüsün arkasına yükleyerek kaçtı. Hırsızların paletleri seçerek araca koyması ise dikkat çekti. Bu anlar ise işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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