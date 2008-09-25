Palermo'da mafya izleri



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Palermo'da kulüpte görevli iki kişi mafyayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı.



İtalya'da yayın yapan repubblica.it adlı İnternet sitesinde yer alan haberde, Palermo'lu bir futbolcunun menajerliğini yapan ve aynı zamanda kulübün genç takımının eski antrenörü olan Giovanni Pecoraro ile, yine bir başka futbolcunun menajerliğini yapan Marcello Trapani'nin mafyayla ilişki içerisinde oldukları iddia edildi. Gazete bu iki isminde genç takımda forma giyen isimlerin transfer pazarlarını yönettikleri ve çıkar sağladıklarını da okurlarına aktardı. Haberde ayrıca, Palermo'nun maçlarını oynadığı Renzo Barbera Stadyumu'nda mafya üyeleri için bedava bilet temin edildiği de vurgulandı.



Bu arada, Pecoraro ve Trapani'nin Palermo Kulübü Başkanı Maurizio Zamparini'yle iletişim halinde olmadıkları bildirildi. Zira, Zamparini de yaptığı bir açıklamayla bu olayın kişi bazlı olduğunu ve kulübü bağlamadığını vurgulayarak, "Palermo'da hiç kimsenin eli yoktur. Ben 5 yıldır Palermo'dayım ve bu tür olaylarla ilgili olarak ne bir çağrı ne bir rica ne de bir tehdit aldım" dedi. Başkan, mafyayla ilişkileri ortaya çıkan iki kişinin kulüple ilişkilerinin derhal kesildiğini de sözlerine ekledi.