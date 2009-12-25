'Palaskamla karnımdaki yaraya tampon yaptım'

Öztürk saldırıda çok sayıda yara aldığını, silahının kabzasını palaskasıyla karnındaki yaraya tampon yaptığını söyledi.





Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki terörist saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Öztürk (37), tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) taburcu edildi. Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki baba evine gelen Öztürk, saldırıda ayağına, bacağına, baldırına ve karnına isabet eden kurşunların, vücuduna girip çıktığını, göğsüne bir kurşunun saplandığını, 3 kurşunun da kafasını sıyırıp geçtiğini belirterek, mucize eseri kurtulduğunu söyledi.





‘Önümüzü zor görüyorduk’





Saldırı sırasında aşırı sis olduğunu belirten Öztürk, yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Ancak 2 metre önümüzü görebiliyorduk. Kalaşnikof tüfeklerle taradılar. Yaralandıktan sonra silahımın kabzasını karnımdaki yaraya palaska ile sıkıştırarak tampon yaptım. Kısa süre içinde aranabilecek bütün önemli telefonlara bilgi verdim. Daha sonra yaralı halde bir kilometre yürüyerek, arkadaşımla kendimizi güvenli bölgeye attık. Saldırıdan hemen sonra Türkçe olarak, ‘2 kişi kaçıyor’ diye bağırdıklarını duydum.”



Öztürk’ü Tufanbeyli Kaymakamı Cevat Uyanık, Belediye Başkanı Recep Balı, Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Rıdvan Gülcü ve Emniyet Amiri Bahadır Sakin ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.