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Palandöken'in iki yüzü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC'lerle kayak yapmaya çalışıyor

22 Ocak 2018 12:20

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken\'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC\'lerle kayak yapmaya çalışıyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum\'da kayak malzemelerini alma imkanı olmayan çocuklar, çöplükte buldukları perde asmaya yarayan korniş ya PVC\'leri kullanıyor. Merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti\'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC\'lerle kayağın keyfini çıkarıyor. Mustafa Kemal Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Uğur Akkuş, kayak takımları olmadığı için kornişle kaydıklarını söyledi. Kendisi gibi arkadaşlarının ailesinin de kayak takımı alacak maddi gücünün olmaması nedeniyle çöpte buldukları plastik korniş ve PVC\'lerle kayabildiklerini dile getiren Akkaş, şöyle dedi:
\"Kayak takımımız olmasını isterdik. Palandöken\'de kaymak benim ve arkadaşlarımın en büyük hayali. Ben ve arkadaşlarım çöpten bulduğumuz kornişle ya da PVC\'leri ayağımızın altına koyup kayıyoruz. Arkadaşlarla birlikte hafta sonu tatilinde yaklaşık 3 saat yürüyerek buraya çıkıyoruz. Kayak pistinde akranlarımızı güzel kıyafetleri ve kayak takımları ile görünce kıskanıyoruz. Ama bizim de kornişlerimiz var.\"
Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında Palandöken\'in pistlerin de güle oynaya kornişlerle kayan çocuklar, en büyük hayallerinin bir gün burada kayak takımları ile kaymak olduğunu söyledi.

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