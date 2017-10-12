Palandöken'den 'Uluslararası Antalya Film Festivali' açıklaması

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, \'Ulusal Yarışma\' kategorisinin çıkarılması sonrasında eleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne destek verdi. Palandöken, \"Bu haliyle de yapılsa gerçekten çok önemli\" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya\'nın Serik İlçesi\'ne bağlı Belek turizm merkezinde konfederasyon tarafından düzenlenen İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Uluslararası Antalya Film Festivali hakkında konuşan Bendevi Palandöken, festivalin Antalya için çok önemli olduğunu söyledi.

Festivale yönelik eleştirilere değinen Bendevi Palandöken, şöyle dedi:

\"Burada gerçekten hem belediye başkanı, hem vali, hem buranın halkı bu işe gönül koymuş. \'Olmazsa olmazımız\' demiş. \'Bu bizim için çok önemli\' demiş. \'Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlarız\' demiş, talip olmuş ve dünyadaki bu işi yapan, gerçekten uluslararası boyuttaki meslektaşlarını buraya çekmeyi başarmış. Biri yapar biri bozar. Maalesef, bu işin burada olmamasıyla ilgili şer odaklarının çalışması devam edebilir ama eminim ki bu haliyle de yapılsa gerçekten de çok önemli.\"

Antalya\'nın dünya mozaiğinin bir parçası olduğunu aktaran Palandöken, şöyle konuştu:

\"Sadece güneşi, denizi değil, en önemlisi insanı güvenilir. Akdeniz kültürünü ve misafirperverliğini tanıttığı kenttir. Uzun bir tatil süresi olan yer. Ekonomik olarak Türkiye\'nin birçok yerinden gelen yurttaşlarımız, iş aş peşine koşan insanlarımız, bu ülkenin değerlerine, emanetlerine sahip çıkacak insanlar.\"



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