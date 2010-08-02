-PALANDÖKEN:''BOZUCU DEĞİL, DÜZENİN KORUYUCULARIYIZ'' HATAY (A.A) - 02.08.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sabrının zorlanmaması gerektiğini belirterek, ''Biz bozucu değil, bu düzenin koruyucularıyız, provokasyona da gelmeyiz'' dedi. Palandöken, ''TESK istişare değerlendirme toplantısına'' katılmak üzere geldiği Antakya'da, önce tarihi uzun çarşı esnafını ziyaret etti, ardından Ahmediye Camisi bahçesinde sohbet toplantısı düzenledi. Esnaf olarak devletten ayrıcalık beklemediklerini belirten Palandöken, ''Yeter ki, güneşimize gölge düşürmesinler, açılan dükkanlarımızın kapatılmasının önüne geçsinler. Ne istiyoruz? Elektrik tarifesini sanayiciye verdiği gibi yine onların tarifesinden istiyoruz. Yanımızda çalıştırdığımız tezgahtarımızın, çırağımızın sosyal güvenlik primine destek istiyoruz. Daha kolay kredilere ulaşmayı ve haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz'' dedi. Esnafın sabrının zorlanmamasını isteyen Palandöken, ''Biz bozucu değil, bu düzenin koruyucularıyız, provokasyona da gelmeyiz. İstersek 5 dakika da olsa dükkanlarımızı kapatır boykot yapar ve hayatı felç ederiz. Ama biz yıkıcı değil, yapıcı olmak istiyoruz'' ifadelerine yer verdi. Palandöken, ''hükümetin esnafa akıl, parayı ise başkasına verdiğine'' dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Bize 'birleşin güçlü olursunuz' diyorlar, sonra da önümüze engelleri getirip koyuyorlar. Bırakın birleşip güçlenmeyi, artık yaşayamaz hale getiriyorsunuz. Başkasının yanında bizi işçi ediyorsunuz. Bu feryadımızı, tarihi güzel çarşıda duyun diyoruz. 'Bize sermaye verin, güvenliğimizi koruyun' demiyoruz. Biz doğunun, batının en ücra köşesinde aynı şeyleri söylüyoruz. Yeter ki önümüzdeki engelleri kaldırın. Biz, mütevazi vergimizle, çalıştığımız zaman kendi kaynaklarımızla kendimizi büyüten, dünün küçüğü, yarının büyüğünü yetiştiren nesilleriz. Akıl vermeyle, parayı başkasına vermeyle, birleşin demeyle, memleketteki sorunlar halledilseydi, yıllar önce halledilirdi. Bize bu aklı verenler, 3 tane siyasi parti bir araya gelip niye Türkiye'yi uçurmuyor?'' Palandöken, Dörtyol'da 4 polisin şehit edilmesinin ardından ilçede yaşanan olaylardan esnafın zarar gördüğünü dile getirerek, bu ilçeyi de ziyaret ederek, esnafla görüşeceğini sözlerine ekledi.