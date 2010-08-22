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Ekonomi

PALANDÖKEN: YENİDEN YAPILANMA ŞART ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2010 13:08

-PALANDÖKEN: YENİDEN YAPILANMA ŞART ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik sisteminde yeniden yapılanmanın şart olduğunu belirterek, çoğu esnaf ve sanatkarın almadığı sağlık hizmetine faiz ödediğini ifade etti. Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın sorunlarının başında ödeyemediği sosyal güvenlik ve sağlık primlerinin geldiğine işaret ederek, ''Bu alanda yeniden yapılandırma şart, çünkü şu an her 100 esnaftan 70'inin SGK'ya prim borcu var. Bu da esnafın yüzde 70'inin ailesiyle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanamaması demektir'' görüşünü kaydetti.  Sağlık ve emeklilik primlerinin ayrı ayrı düzenlenmesinin üzerinde duran Palandöken, açıklamasında, insanların alamadıkları sağlık hizmeti için prim ödememeleri gerektiğini ifade etti. Palandöken, şu an alınmayan sağlık hizmetine yaklaşık yüzde 23,4 oranında faiz ödendiğini kaydeden Palandöken, ayrıca emekli olup esnaflık yapan vatandaştan kesilen yüzde 14'lük sosyal destek priminin de kaldırılmasını istedi. Esnaf ve sanatkarın sağlık hizmetlerinden tekrar yararlanabilmesi için biriken pirim borçlarının sıfır faiz oranı ile yeniden yapılandırmaya gidilmesini talep eden Palandöken, açıklamasında, şunları kaydetti: ''Geçmişe dönük biriken borçlar için acil bir yapılanma şart. Ancak bu yapılanma sadece biriken borçların taksitlendirilmesi yönünde olmamalı, kesinlikle geçmişe dönük faiz uygulanmamalıdır. Esnaf eğer primlerini ödeyemezse sadece emeklilik priminden sorumlu tutulmamalı, alamadığı sağlık hizmetinin prim borcundan muaf olmalıdır.''

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