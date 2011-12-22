T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Palandöken: Fransız ürünlerini raflardan kaldırıyoruz ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 19:08

-Palandöken: Fransız ürünlerini raflardan kaldırıyoruz ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sözde Ermeni Soykırımını reddetmenin suç sayılmasına neden olacak ''İnkar Yasasının'', Fransız Meclisi'nden geçmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Parlamentosu'nun tarih yazamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyetinin tarihi bellidir. Zorda olan mazlum milletlere nasıl kucak açtığı da ortadayken, Fransa Parlamentosu'nun yalan ve iftiralarla tarih yazması kabul edilemez. Fransız milletvekillerinin görüşmeler sırasında söylediği –Türkiye mallarımızı boykot edemez- sözlerinin cevabını en etkili şekilde halkımız verecektir. Biz TESK olarak 13 federasyonumuza ve 82 birliğimize genelge göndererek tepkilerini göstermelerini istedik.  Türk halkı milli konularda her zaman duyarlı olmuştur. Fransız mallarının kullanılmaması konusunda da destek vereceklerdir.'' Fransız ürünlerini tespit ederek raflardan kaldıracaklarını belirten Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yüz binlerce afiş ve broşür basılarak taksi, dolmuş, halk otobüsü ve bilboardlara da asılacağını bildirdi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24