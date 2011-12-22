-Palandöken: Fransız ürünlerini raflardan kaldırıyoruz ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sözde Ermeni Soykırımını reddetmenin suç sayılmasına neden olacak ''İnkar Yasasının'', Fransız Meclisi'nden geçmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Parlamentosu'nun tarih yazamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyetinin tarihi bellidir. Zorda olan mazlum milletlere nasıl kucak açtığı da ortadayken, Fransa Parlamentosu'nun yalan ve iftiralarla tarih yazması kabul edilemez. Fransız milletvekillerinin görüşmeler sırasında söylediği –Türkiye mallarımızı boykot edemez- sözlerinin cevabını en etkili şekilde halkımız verecektir. Biz TESK olarak 13 federasyonumuza ve 82 birliğimize genelge göndererek tepkilerini göstermelerini istedik. Türk halkı milli konularda her zaman duyarlı olmuştur. Fransız mallarının kullanılmaması konusunda da destek vereceklerdir.'' Fransız ürünlerini tespit ederek raflardan kaldıracaklarını belirten Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yüz binlerce afiş ve broşür basılarak taksi, dolmuş, halk otobüsü ve bilboardlara da asılacağını bildirdi.