-PALANDÖKEN: ET SPEKÜLASYONU PİYASAYI ALLAK BULLAK ETTİ ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, et üzerinde oynanmaya çalışılan spekülatif hareketlerin piyasayı allak bullak ettiğini belirtti. Palandöken, yazılı açıklamasında, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte son günlerde et fiyatları üzerinde yeniden spekülatörlerin çeşitli senaryolarla oyunlar oynamaya çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşın eti kilo ile değil, ekonomik şartlar nedeniyle gram gram alabildiğini kaydeden Palandöken, ''Spekülatörler, vatandaşın gram gram ve zorla almaya çalıştığı etiyle oynamasınlar'' dedi. Et üzerinde oynanmaya çalışılan spekülatif hareketlerin piyasayı allak bullak ettiğini belirten Palandöken, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Fiyatları yükseltip yok güvenli et, markalı et şeklinde insanların kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Tüm halkımıza sesleniyorum. Hiçbir tereddüte gerek duymadan en yakın kasaptan etinizi güvenle alabilirsiniz. Et ve Balık Kurumu tarafından bu ay içerisinde yapılacak yeni canlı hayvan ithalatı ile fiyatlar daha da aşağıya inecektir. Halkımız kesinlikle spekülatörlere kanmasın. Et ve Balık Kurumu tarafından yapılan et ithalatı son derece güvenlidir. Çünkü yapılan ithalat karkas et olarak değil, canlı hayvan olarak ithal edilip, çeşitli denetimler sonrası ülkemizde kesilmektedir.''