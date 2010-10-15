-PALANDÖKEN: EKMEKLE OYNANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ KIRŞEHİR (A.A) - 15.10.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Halkımızın ekmeğiyle oynanmasına müsaade etmeyeceğiz'' dedi. TESK Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamaları kapsamında Kırşehir'de yapıldı. TESK Genel Başkanı Palandöken, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe zam yapılması yönündeki kararını değerlendirdi. Ekmek fiyatlarının 5362 Sayılı Yasa'nın belirlediği kıstaslar üzerinden belirlendiğini ifade eden Palandöken, şunları söyledi: ''Oda başkanlarının zam talepleri, belirlenecek komisyon huzurunda incelenecek. Halkımız mağdur edilmeyecek şekilde bu talepler değerlendirilecek. Arkadaşımız, ekmek zammı ile ilgili açıklamasında girdi maliyetleri arasında yüzde 15 civarında bir farklılık oluştuğunu söylüyor. Ancak, ekmek konusu hassas bir konu. Halkın temel ihtiyaç maddesi. Zaten çeşitli ekmeklerin fiyatlarının belirlenmesi serbest. Ama (somun) dediğimiz beslenme unsuru olan ekmeğin hem fiyatı, hem gramajı tespit komisyonunun kararı ile oluyor. Dolayısıyla da federasyonların fiyat açıklama yetkileri yoktur. Böylelikle son noktayı da Sanayi ve Ticaret Bakanımız koydu. Daha evvel de ben bunu anlattım. (Halkın tedirgin edilmesine gerek yok) dedim. Vatandaşlarımızın ekmeği ile kimsenin oynamasına müsaade etmeyeceğiz.'' Fırıncıların da haklı talepleri olduğunu, serbest fiyat politikalarının işleyebilmesi için rekabet unsurlarının eşitlenmesi gerektiğini belirten Palandöken, bir taraftan yerel yönetimlerce halk ekmek fabrikaları yapıldığını, diğer taraftan da toplu ekmek üretenlerin ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülatif haberler ürettiklerini kaydetti. Fırıncı esnafının halk ekmek fabrikaları ile rekabet edemediğini dile getiren Palandöken, ''Eğer girdilerde indirim sağlanırsa, ekmek fiyatları belki de gerileyecektir. Çünkü elektrik ve doğalgazda maliyet ucuzlarsa halkın temel gıda maddesi olan ekmekle ilgili çalışmanın yapılması lazım. Biz de gereğini yaptık. İlgili bakanlıklarla koordine içindeyiz. Hükümet tarafından yapılacak desteklerle ve yürüttüğümüz projelerle bu tür sorunların önleneceğini zannediyorum. Elektrik enerjisi, maya ve önemli olan un fiyatlarının da aşağıya çekilmesiyle ekmek fiyatlarında indirim dahi yapılabilecektir'' dedi.