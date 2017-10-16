Palamut fiyatları düştü

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Balıkhali\'nde balıkların az olması nedeniyle Eylül ayında tanesi 30 TL\'den tezgahlarda yerini alan palamut, ekim ayında bollaşarak gramına göre, 7.5 TL\'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ermesine rağmen balık fiyatlarıbeklentilerin aksine düşmedi. Palamut avının beklenenden çok az olması nedeniyle geçen yıl bu dönemde 5 TL\'ye satılan balık, bu yıl eylül ayında tanesi 30 TL\'den tezgahta yerini aldı. Ekim ayında ise palamutun bollaşmasıyla, gramına göre 7.5 TL\'den başlayan fiyatlara düştü. Çanakkale\'de 38 yıldan bu yana balıkçılık yapan Tuncay Dinç palamut fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirterek, şöyle dedi:

\"400 gram palamutun tanesi 7.5 lirayken 3 tanesi 20 lira, 600-700 gram ağırlığında olan palamutun tanesi 10 lira, 800-900 gram ile 1 kilo ağırlığında olan balık ise 20 ile 25 liraya satılıyor. Şu anda tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 40 liradan satılan uskumru ise 30 liraya kadar düştü. Lüfer şu anda bol değil ama önümüzdeki ay bolluk bekliyoruz. Tezgahlarda lüferin kilosu 90 TL\'ye satılıyor. İnşallah kasımda da çinekop, lüfer, hamsi bereketini bekliyoruz. Şu anda hamsi biraz az olduğu için, fiyatlar yüksek.\"

Diğer balık çeşitlerinden hamsi 15, uskumru 30, deniz çuprası 40, deniz levreği 40, sardalye 10, istavrit 10 TL\'den satılıyor.

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