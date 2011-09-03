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Ekonomi

Palamudun fiyatı 3 liraya geriledi SAMSUN (A.A)

03 Eylül 2011 17:51

-Palamudun fiyatı 3 liraya geriledi SAMSUN (A.A) - 03.09.2011 - Av sezonunun başlamasıyla ''Vira Bismillah'' diyerek denize açılan Samsunlu balıkçılar, sezonun üçüncü gününde yine ağları dolu döndü. Bolca istavritin yanında palamutla yüzleri gülen balıkçılar, yeni av sezonundan umutlu olduklarını söylediler. Balıkçı tezgahlarını süsleyen balıklardan en çok göz dolduran palamut olurken, Karadeniz'in sonbahar balığı palamut tanesi 3 TL fiyatı ile yaz boyunca balık özlemi çeken vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Samsunlu balıkçı Telat Beyazıt Yıldırım, AA muhabirine palamudun bol olduğunu ve satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, sezon öncesi 10 TL'den sattığı palamudun tanesinin sezonun başlamasıyla birlikte 3 TL'ye kadar düştüğünü söyledi. Palamudun uygun fiyatta olmasından dolayı vatandaşın yoğun talebi olduğunu belirten Yıldırım, ''Bu fiyatlar daha da düşecek. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Biz çok memnunuz, vatandaş da çok memnun. Balık bol olduğundan buzla paketleyip şehir dışına da satış yapıyoruz. Bayram dönüşünün de balık satışlarında etkili olduğunu düşünüyorum'' dedi.  Balıkçı Yaşar Köse ise sezon başlangıcının herkese hayırlı olmasını dileyerek, ''Şu aralar palamut bolluğu yaşıyoruz. Daha fazla palamut çıkacağı söyleniyor. Biz palamudun tanesini 3 liradan satıyoruz. Tabi fiyatlar böyle olunca vatandaşın yüzü gülüyor, satışlardan dolayı da bizim yüzümüz de gülmeye devam ediyor'' diye konuştu.

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