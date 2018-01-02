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PALALI, SİLAHLI GASPÇILAR TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Arnavutköy'de bir tıp merkezinde görevlileri tabanca ve palayla tehdit ederek gasp eden iki kişi tutuklandı

02 Ocak 2018 14:38

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA
Arnavutköy\'de bir tıp merkezinde görevlileri tabanca ve palayla tehdit ederek gasp eden iki kişi tutuklandı. 
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy\'de bir tıp merkezinde yaşanmıştı. Yüzleri maskeli ellerinde pala ve tabanca bulunan 2 gaspçı, görevlileri tehdit edip kasadaki 4 bin lira parayı alarak kayıplara karışmıştı. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olay sonrası polis gaspçıları yakaladı. Sorguları tamamlanan Emrah Yıldırım ile Muhammet Kılınç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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