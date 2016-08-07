Palalı saldırıyı IŞİD üstlendi



IŞİD'le bağlantılı Amaq haber ajansı, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen palalı saldırganın bir IŞİD militanı olduğu bilgisine yer verdi.

Belçika'da devam eden incelemeler sonucunda yetkililer iki polis memuruna saldıran failin 33 yaşında, daha önce çeşitli suçlara adı karışmış bir Cezayir vatandaşı olduğunu açıkladı. Failin daha önce terörist eylemlere ise karışmadığı kaydedildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada fail K.B.'nin 2012 yılından beri Belçika'da yaşadığı bildirildi.

Saldırgan Belçika'nın Charleroi kentinde cumartesi akşamı Emniyet Müdürlüğü'nün önünde iki polis memurunu palayla yaralamıştı. Saldırı esnasında üçüncü bir polis tarafından etkisiz hale getirilen K.B., hastanede ölmüştü.

200 bin kişinin yaşadığı Charleroi, Brüksel'in yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunuyor.

Yetkililer Belçika ve Fransa'daki saldırıların yakın bağlantıları olduğunu açıklamıştı. 2015 yılının ocak ayında Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine ve bir koşer süpermarkete düzenlenen silahlı saldırılarda kullanılan silahların Charleroi ve Brüksel'den geldiği açıklanmıştı. Yine 2015 yılında Paris'te 130 kişinin hayatına mal olan saldırıların faili de Belçika'da yakalanmıştı.