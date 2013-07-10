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'Palalı saldırgan'ın tutuklanması talebi reddedildi

Gezi Parkı eylemcilerine 'et zırhı' ile saldıran ve kamuoyunda 'palalı saldırgan' olarak bilinen S.Ç.'nin tutuklanması için yapılan itiraz reddedildi

10 Temmuz 2013 15:33

Taksim’de Cumartesi günü düzenlenen Gezi Parkı gösterileri sırasında, Talimhane mevkiinde elindeki et zırhı ile eylemcileri yaralayan ve kamuoyunda "palalı saldırgan" olarak anılan S.Ç. hakkında tartışılacak bir karar daha verildi.

Daha önce çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan S.Ç.’nin tutuklanması için savcı tarafından yapılan itiraz, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle” reddedildi.

 

Polis de şikayetçi oldu

 

Öte yandan, S.Ç.’nin ‘et zırhı' darbesiyle parmağından yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Kayhan Şahan’ın da saldırgandan şikâyetçi olduğu öğrenildi.  Şahan, ifadesinde , “Şahıslar gösterici gruba bağırıp çağırıyor, göstericilerin üzerine gidiyordu. Elinde zırh olan şahsı uzaklaştırmak amacıyla sokağın başına iterek götürdüm. Bu esnada, sağ tarafımdaki sopalı olan şahsın göstericilere doğru kaçmaya çalıştığını gördüm. S.Ç. adlı şahıs da elindeki kesici aleti savurarak korumam ve şoförümün arkasından gösterici gruba doğru gitti, peşinden koştum. Kafenin önündeki göstericilerin yanında kollarından tuttum, etkisiz hale getirmeye çalıştım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum fakat sağ el başparmağımdan yaralandığımı anladım. Bu sırada bir vatandaşın da yaralanmış olduğunu gördüm. Sopalı ve kesici alet olan şahıslar arbededen yararlanarak, sokağın ters istikametinde kaçarak ortadan kayboldular. Elim kan içerisinde kalmıştı” şeklinde konuştu.

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