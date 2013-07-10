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'Palalı saldırgan' Penguen ve Gırgır'ın bu haftaki kapağında yer aldı

Geçen Cumartesi gerçekleştirilen Gezi Parkı protestolarında göstericilere kesici bir aletle saldıran S.Ç., Penguen ve Gırgır'ın kapağında yer aldı

10 Temmuz 2013 14:32

Kamuoyunda 'palalı saldırgan' olarak tanınan S.Ç.'nin Cumartesi günü Taksim'de gerçekleştirilen Gezi Park protestoları sırasında Talimhane mevkiinde göstericilere 'zırh' adı verilen kesici aletle saldırması, mizah dergilerinden Penguen ve Gırgır'ın bu haftaki sayılarının kapağında yer aldı.

Taksim'de İstiklal Caddesi'nin girişini kapatan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan göstericilere, Talimhane civarında pala ve döner bıçaklarıyla saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında S.Ç'nin de bulunduğu 4 kişi, iki gün önce savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, nöbetçi mahkeme, 4 şüphelinin de serbest bırakılmasına karar vermişti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere, pala ve satırla saldıran S.Ç'nin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

 

Gırgır ve Penguen'in 'palalı saldırganı' konu aldıkları kapakları için tıklayınız.
 

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