Palalı saldırgan bir kadına saldırdı, esnaftan dayak yedi iddiası

Gezi eylemleri sırasında eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin yanındaki üç kişiyle birlikte bir kadına ve gence saldırdığı ve bölge esnafı tarafından meydan dayağı yediği iddia edildi.

Demokrathaber.net’in paylaştığı habere göre iki hafta önce gerçekleşen olayla ilgili tanıklığını anlatan ve ismini vermek istemeyen bölge esnafı şunları anlattı: “Bir genci, hırsızlık yaptığı iddiasıyla palalı Sabri ve üç kişi sokak ortasında dövüyor. Orada oturan bir kadın da dayanamayıp ‘Yapmayın, yazık’ diye araya giriyor. Palalı da kadına ‘Sen karışma o...’ diyerek tokat atıyor. Bunu da bir esnaf görüyor ve diğer esnaflara haber veriyor. Sonra da olayın olduğu yere yüze yakın kişi gidiyor..”

Tarlabaşı'nda olaylar büyüdü

Olayı anlatan Tarlabaşı’ndaki esnaf, olay yerine giderek palalı saldırgana müdahale edenlerin esnaf olduğunu vurgulayarak, bunların palalı Sabri Çelebi’ye Gezi’den dolayı öfkeli olduklarını söyledi.

Esnaf, palalı saldırgan Sabri Çelebi’nin kalabalık bir grup tarafından, feci şekilde dövüldüğünü ve olayın silahların karışmasına varıncaya kadar büyüdüğünü de aktarıyor: “Olay çok büyüdü; keleşler, pompalılar çıktı.. ”

Olayın, olay yerine çevik kuvvet polislerinin gelmesinin ardından yatıştığını söyleyen esnaf, Sabri Çelebi’nin mahallede bir lokantası ve bir pansiyonu olduğunu ve olaydan sonra Çelebi’nin günlerce dükkanlarını açamadığını iddia ediyor.

Gezi direnişi sırasında eylemcilere palayla saldıran ve hakkında yakalama kararı bulunan Sabri Çelebi, olaydan sonra yurt dışına kaçmış; Türkiye dönüşünde ise gözaltına alınmıştı. Çelebi, iki kez çıkartıldığı adliyede ise iki defasında da serbest bırakılmıştı.