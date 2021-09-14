'Palalı Sabri'nin Fas'tan Türkiye'ye uzanan 'fuhuş' hattı; 62 kadın kurtarıldı

2013 yılındaki Gezi Parkı protestoları sırasında eylemcilerine palayla saldıran Sabri Çelebi’nin olaydan kısa bir süre sonra gittiği Fas’ta kaçak olarak yaşadığı ve ülkede Türkiye ile bağlantılı fuhuş çetesi kurduğu belirtildi. Gece kulüplerinde çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırılan 62 Faslı kadın kurtarılırken aralarında Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Çelebi’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alında. Gözaltına alınanların İstanbul Emniyetindeki sorgusu sürüyor.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın’ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Gezi’de eylemcilere palayla saldıran ve adı Palalı Sabri’ye çıkan Sabri Çelebi’nin kurduğu fuhuş ağını gün yüzüne çıkarttı. İddialara göre Fas’ta kaçak hayatı yaşayan Sabri Çelebi, Beyoğlu’nda iki ayrı gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları ve marketler açarak kendine özel bir bölge kurdu. Fas’tan iş bulma vaadiyle kandırdığı kadınları İstanbul’a gönderdi. İstanbul’da kadınları Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Çelebi ve adamları karşıladı.

Pasaportlarına el konuldu

Havalimanında iner inmez pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulan kadınlar pansiyonlara yerleştirildi. Gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlar buralarda varlıklı Arap turistlere pazarlandı. Kadınlara cüzi bir para verilirken, büyük pastayı fuhuş çetesi aldı. Çete, kadınlar kimseyle bağlantı kurmasın diye pansiyon-otel ve gece kulübü arasındaki seyahatleri VIP araçlarla yaptı.

6 kişi sorguya alındı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gece çeteye operasyon başlattı. Operasyonda gece kulüplerinde çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırılan 62 kadın kurtarıldı. Aramalarda, tabanca ve 28 mermi ele geçti. Sabri Çelebi’nin kardeşi Mehmet Çelebi’nin de arasında bulunduğu 6 kişi Emniyet’te sorguya alındı.