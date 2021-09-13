"Palalı Sabri" çetesine operasyon; 62 kadına zorla 'fuhuş' yaptırmış!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 62 kadını gece kulüplerinde zorla çalıştırıp "fuhuş"a zorladıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen ve çetenin elebaşı olduğu öğrenilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gece kulüplerine düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Fas uyruklu 62 yabancı uyruklu kadının 'fuhuş'a zorlandığı öğrenildi. İş vaadiyle getirilen kadınların pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulup 'fuhuş'a zorlandıkları tespit edildi.



Çeteye ait yerlerde tutulup VIP araçlarla gece kulüplerine götürülüp getirilen kadınların polis baskınlarından korundukları ortaya çıktı. Çete üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Çetenin elebaşının Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.



Gezi eylemleri sırasında, ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ''Palalı Sabri''nin yurt dışında olduğu öğrenildi.