-Pal Schmitt: ''Türkiye AB'ye alınmalı'' BUDAPEŞTE (A.A) - 19.11.2011 - Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, ''75 milyonluk Müslüman Türkiye'nin AB'ye alınması gerektiğini'' söyledi. Schmitt, 14-17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi davetlisi olarak gerçekleştirdiği Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak Macar medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB kriterlerini yakaladığı takdirde AB üyeliğine alınmasının gerektiğini belirtti. ''75 milyonluk Müslüman Türkiye'nin AB'ye alınması gerek'' diyen Schmitt, 75 milyonluk Müslüman nüfustan korkulmasına gerek olmadığını, Macaristan'ın Türkiye'nin AB'ye alınmasındaki tavrının kesin ve net olduğunu söyledi. Macar Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin AB adaylığı ile tüm kriterlerini yerine getirmesi durumunda tam üyeliğe alınmasının kaçınılmaz olduğunu, yarım milyar nüfusa sahip olan AB'nin 75 milyonluk Müslüman devletten korkmasına neden olmadığını kaydetti. Schmitt, ''Kıbrıslıları ya da başkalarını tenkit etmek istemiyorum, ama 2005 yılında Türkiye'yi AB'ye biz AB ülkeleri davet ettik. Türkiye uzun yıllardan bu yana zaten NATO üyesidir'' dedi.