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Paksüt'ün dinlenildiği iddiasına soruşturma

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün "dinlenildiği" iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

06 Ocak 2010 02:00

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "takipsizlik" kararını kaldırmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün "dinlenildiği" iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma, Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Harun Kodalak tarafından yürütülecek. Soruşturma kapsamında, Paksüt'ün "dinlenildiği ve izlendiği" iddialarına ilişkin olarak bazı kişilerin ifadelerine de başvurulabileceği belirtildi.

Paksüt, Ankara'da kendilerini bir aracın takip ettiği ve izinsiz dinlendikleri iddiasıyla emniyet görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Paksüt'ün dinlendiği ve izlendiği hususunda yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermişti.

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise Osman Paksüt'ün "dinlenildiği" iddialarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgililer hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırmıştı.

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