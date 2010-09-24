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Paksüt ve Dündar’ı izleyen aynı polis

Polis Nesip Söylemez Yasemin Dündar’ın kişisel verilerini sorgulamak suçundan yargılanıyor...

24 Eylül 2010 03:00

T24 - Polis Nesip Söylemez, Osman Paksüt’ün aracını izleyerek görevi kötüye kullanmak ve usulsüzce Yasemin Dündar’ın kişisel verilerini sorgulamak suçundan yargılanıyor.Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün aracını izleyerek görevi kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli polis Nesip Söylemez’in aynı zamanda gazeteci Uğur Dündar’ın eşi Yasemin Dündar’ın kişisel verilerini usulsüz şekilde sorgulandığı iddiasıyla açılan davanın da sanığı olduğu ortaya çıktı.

Yasemin Dündar’ın kişisel verilerinin sorgulandığı iddiasıyla açılan dava, Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Davada,  Söylemez’in de aralarındabulunduğu 3 sanık, Yasemin Dündar’a ait kişisel veri niteliğindeki online yolcu giriş-çıkış kayıtlarını, yetkileri olmadığı halde sorgulayarak,“verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmekle” suçlanıyor. 21 Eylül’deki duruşmada Söylemez, 14 Mayıs 2009’da Vakit gazetesinde yer alan Yasemin Dündar’a ilişkin haberlerdeki çizelgenin doğruluğunu öğrenmeye çalıştığını, yaptığının görevi kapsamında olduğunu öne sürdü. 


Bir gün sonra da geldi

Dündar’ın kişisel verilerini usulsüz sorgulamakla suçlanan N.S.’nin, önceki gün duruşması yapılan Osman Paksüt’ün izlenmesiyle ilgili Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıkları arasında yer aldığı ortaya çıktı. Paksüt, eşi Ferda Paksüt ile birlikte 13 Mayıs 2008’de Ankara Tenis Kulubü’ne giderken bir araç tarafından izlendiklerinden kuşkulanmıştı.
Paksüt çifti, aracın içine bakmak istemiş, ancak polisler buna engel olmuştu. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü olay yerine çağrılmış ve polislerin akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili bir ihbarcıyla konuşmak üzere orada oldukları iddia edilmişti.


9 yıl hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Söylemez’in de aralarında bulunduğu 3 polis hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan dava açmıştı. Söylemez, bu dava kapsamında verdiği ifadesinde de Paksüt’ü takip etmek gibi bir görevlerinin olmadığını, kaçakçılık suçu kapsamında bir ihbarcıyla buluşmak için orada olduğunu ifade etmişti.

Söylemez’in Paksüt ve Dündar davalarında toplam 9 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep ediliyor. Olayın ardından emniyetin, ortam dinlemesi yapma özelliği bulunan 10’u aşkın aracının bulunduğu ve bunların yasadışı dinleme yaptıkları iddiaları ortaya atılmıştı.



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