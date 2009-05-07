Paksüt tesadüfen dinlenmiş!

'Beni kalleşçe dinlediler'

AKP davası

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt Ergenekon soruşturması kapsamında nasıl dinlendi? Soruşturma makamlarına göre Paksüt açıktan, hedef kişi olarak değil, tesadüfi şekilde dinlendi. Paksüt hakkında herhangi bir dinleme kararı da yok.Ergenekon savcıları hakkında, kendisine ait telefon görüşmelerini yetkileri olmadığı halde dinlettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Osman Paksüt'ün kendisi adına kayıtlı telefonlarının dinlenmediği belirtildi.Ergenekon soruşturması kapsamında telefonları dinlenen şüpheli kadın gazeteci ile bir belediyeye ait şirket telefonuyla görüşmesi tespit edilen Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt'ün görüşmelerinin kayıt altına alındığı ve bu görüşmelerde suç unsuru tespit edilmesi nedeniyle Ferda Paksüt'ün kendisine ait telefonunun da dinlenilmesine başlandığı kaydedildi.Osman Paksüt'ün de eşine tahsis edilen şirket telefonuyla görüşmeler yaptığı ve dinlenen telefonda görüşmelerinin tesadüfen kayıt altına alındığı öne sürüldü.Söz konusu bu görüşmelerde Osman Paksüt'ün de AK Parti'nin kapatılmasına ilişkin "suç teşkil edebilecek" bazı konularda konuştuğu ve bu yüzden görüşme tutanaklarının da Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiği kaydedildi.Soruşturma makamlarına göre Paksüt, AKP'nin kapatılma davası ile ilgili 'ihsası rey'de bulundu; yani AKP'nin kapatma davası ile ilgili kritik bir noktada suç işledi.Paksüt ailesinin ev telefonlarının dinlenmediği ve görüşmelerinin kayıt altına alınmadığı ifade edildi.CNN TÜRK'e konuşan Paksüt, elde edilen telefon dinleme tutanaklarını delil göstermiş ve kendisinin hedef isim olarak usülsüz vaziyette dinlenildiğini ifade etmişti.Paksüt'le ilgili karar artık Anayasa Mahkemesi'nde.