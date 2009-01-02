Paksüt Savcısı pasif göreve

Osman Paksüt ve eşinin dinlenmesini soruşturan Ankara Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan pasif görev olan infaz savcılığına getirildi.



Polatkan, yasadışı dinleme yapıldığı gerekçesiyle Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şubesi’ne baskın yaptırmıştı.



Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt’ün dinlenmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan, yılın son günü görevinden alındı. Soruşturma savcısı olan Polatkan, infaz savcılığına verildi. Pasif göreve getirilen Polatkan’ın yerine infaz savcılarından Harun Kozalak getirildi.



Baskın mı götürdü



Polatkan, yasadışı dinleme yapıldığı gerekçesiyle Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şubesi’ne baskın yaptırmasıyla dikkat çekmişti. Polatkan, CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın cep telefonunun dinlenmesi, MTA’daki yolsuzluk soruşturmaları gibi önemli soruşturmaları da yürütmüştü.

Polatkan’ın görevinden alınmasının nedenlerinin başında, geçen yıl ağustos ayında İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na (KOM) yaptırdığı baskının geldiği ileri sürülüyor.

Paksüt soruşturmasında bir ihbarı değerlendiren Polatkan, "hukuksuz dinleme yapıldığı" iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şubesi’ne baskın yapılmasını istemişti. Önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Polatkan, olumsuz yanıt almıştı. Bunun üzerine baskın izni Fatih Sulh Ceza Mahkemesi’nden çıkarılmıştı.

İki savcı ve üç bilirkişiden oluşan heyet, Organize Şube’deki arama sırasında Ergenekon soruşturmasıyla ilgili belgeleri, ses ve görüntü kayıtlarını da almak istemişti. Ancak bu girişime tepki gösteren Ergenekon davası savcıları, üst mahkemeye başvurarak, baskın ve el koyma işleminin sadece Paksüt’e ilişkin belgelerle sınırlandırılmasını sağlamıştı.



Kriz çıkmıştı



Osman - Ferda Paksüt çifti, Ankara Tenis Kulübü’ne giderken kendilerini takip eden bir araçtan şüphelenerek görevlilerle tartışmışlardı. Bunun üzerine Osman ve Ferda Paksüt, Cumhuriyet Başsavcılığına şikáyette bulunmuşlardı.

Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan yaklaşık 5 ay sürdürdüğü soruşturmasını Kasım 2008’de tamamlamıştı. Polatkan, "olay günü orada bulunan emniyet görevlilerinin İstanbul mahkemelerinden alınan mahkeme kararı ile Ferda Paksüt ile Turhan Çömez’i, Ergenekon terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan yasal olarak dinlediklerinin tespit edildiğini" belirterek, dinleme yapan görevliler hakkında "kovuşturmaya gerek olmadığına" dair takipsizlik kararı vermişti.

Başsavcılık, takipsizlik kararını "fazla yorum bulunduğu" gerekçesiyle onaylamadan iade etmişti. Polatkan, bu yorumların büyük bölümünü çıkararak takipsizlik kararını yeniden Başsavcılık makamına sunmuştu.

