Paksüt, mahkeme kararıyla dinlenmiş

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt’ün beş ay önce Tenis Kulübü önünde Doblo marka bir araçla dinlenmesi olayına savcılık nokta koydu.

Yaklaşık 5 aydır süren soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan, Ferda Paksüt ve Turan Çömez’in Ergenekon soruşturması şüphelisi olarak mahkeme kararıyla dinlendiklerini belirterek "Yasal dinleme nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı" sonucuna vardı.



Dinleme talebinin Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldiği de ortaya çıktı. Polatkan, "Olay günü orada bulunan emniyet görevlilerinin Ferda Paksüt ile Turhan Çömez’i, Ergenekon terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan yasal olarak dinlediklerinin tespit edildiğini" belirtti. Yasal dinleme yapan görevliler hakkında "kovuşturmaya gerek olmadığına" dair takipsizlik kararı verildi.



Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt, 13 Mayıs 2008’de kendilerini takip eden bir araçtan şüphelenmişti. Araçtaki görevlilerle tartışan Paksüt çifti, aracın emniyetin dinleme aracı ve içindekilerin de polis olduğunu belirlemişlerdi. Bunun üzerine Paksüt çifti, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunmuştu. İddialar üzerine başta Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz olmak üzere ilgili birimler, bunun doğru olmadığı yolunda açıklamalar yapmışlardı.

