'Paksüt, Kapatma Davası'nı etkilemek istedi'

Ergenekon Soruşturması’nın 2. İddianamesi’nde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekil Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt’ün, gazeteci Ersin Bal’la yaptığı görüşmelerde; AKP’nin KAPATMA DAVASI sürecinde, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine yönelik karalama, iftira ve yıpratma faaliyetleri gerçekleştirdikleri ve böylelikle yargılama sürecine müdahale etmeye çalıştıkları, bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerini takip ettirip gazeteciler vasıtasıyla fotoğraflarını çektirdikleri ve bu fotoğrafları yıpratmak amaçlı kullanmayı planladıkları iddia edildi.



Ferda Paksüt’ün iddianemeye giren görüşmeleri şöyle:



Tape No: 7107 de kayıtlı 02.04.2008 gün saat: 16.31 de Ferda PAKSÜT ile Ersin BAL arasında geçen görüşmede; F.PAKSÜT’ ün “… şimdi O... ın da mahkemedekilerin hepsi İstanbul a gitmiş maç için” dediği, E.BAL’ ın “Öyle mi” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Ha ondan sonra şey de gitmiş” “Patron da gitmiş” dediği, E.BAL’ ın “Allah Allah maç için bütün Anayasa Mahkemesi ciddi mi söy...” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Ne derler H. K… filan F…, S… hepsi gitmişler” “Bak sen gidelim demiştin ben sana şey yapmamıştım şey de gitmiş” “Melih filan da gitmiş” dediği, E.BAL’ ın “Gerçekten bu doğru mu şaka” dediği,



Tape No:7110’da kayıtlı 03.04.2008 günü saat: 16.37’de Ferda PAKSÜT’ün Ersin BAL ile yaptığı görüşmede; Ferda’nın “Ersin, A… da gitmiş bunlarla. Nasıl sahtekarlığa bak O…la Vali telefon açmışlar bu da ... şüphelenmişler ya demişler seni de göremedik de kahve içecektik filan ya dedim sen. Ben sana bişey söyliyim mi A….. cebinden asla 200-300 milyon bilet parası vermez.” dediği, Ersin’in “Bugün yoklar değil mi mahkemede dönmüşler mi” dediği, Ferda’nın “Yok iki saat sonra dönecez demişler. Yani kapatma davasının sonucu hani değişebilir diye.” dediği, Ersin’in “Aman aman aman korkutuyorsunuz beni bakalım bekleyecez görecez İstanbul yazmazsa zaten yarın biz yazacaz konuştuk kendi aramızda arkadaşlarla yazmazlarsa yazacaz” dediği, Ferda’nın “Yok bunlar fotoğraflamışlar siz fotoğrafladınız mı.” dediği, Ersin’in “…H. K….. ı filan gördük dedim ki genişte çektiniz mi çektik dediler bugün kullanmalarını bekliyoruz kullanmazlarsa yarın fotoğrafı bana gönderecekler maille bakacam tanınıyorlar mı kim kimdir” dediği, Ferda’nın “Tamam Ersincim. Konuşuruz daha hadi öptüm” dediği,



Tape No:7115’de kayıtlı, 04.04.2008 günü saat:12.11’de Ferda PAKSÜT ve İ. K.’un Ersin BAL ile yaptığı görüşmede;Ferda’nın “İbrahim bey seni tebrik ediyor birlikte oturup karar verdiğimizi söyledim…Fotoğraflar” dediği, Ersin’in “Ha şimdi onu konuşacam işte İstanbulla şimdi geldim bana yollamalarını isteyecem” dediği, Ferda’nın “Yalnız biliyor musun aldığım son habere göre maç ayağına bazıları toplantı yapmış. Dubaide de görüşmeleri tespit ettim. Spot haberler var bende de” dediği, Ersin’in “Bi konuşalım bunları…” dediği tespit edilmiştir.





Tape No:7123 20.06.2008 günü saat:18:39 da Ferda PAKSÜT’ün Ersin BAL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; F.PAKSÜT’ ün “Dün mahkemede ki üyelere bir broşür dağıtmışlar” “Şey diye H….. istifa etmeli diye, İşçi partisinin broşürü H…… in şeylerde çıkan gazeteler mecmualarda çıkan” dediği, E.BAL’ ın “Biliyorum iBDA-C nin dergisinde görev aldığı” “Anayasa Mahkemesi Üyelerine İşçi Partisi getirdi orda dağıttı üyelerede mi dağıtılmış” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Evet” dediği, E.BAL’ ın “Üyelere değil de postalamışlardır” dediği, E.BAL’ ın “Okumadınız heralde. tabi tabi İbda-c ile ilgili kaç bir haftadır bu yazılıp çiziliyor. H….K…. istifa etmelidir diye” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Melih Aşık yazmış” dediği, E.BAL’ ın “Başkalarıda yazdı şu an hani hangisi idi hatırlamıyorum bir çok yerde var. Çok doğru doğru bir şey tepki bizde şimdi şeyi yazacağız pazartesi yada salı günü çıkacak bu Roportörün ıhh katıldığı paneli” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Raportorun katıldığı paneli yazacaklarmış” dediği, E.BAL’ ın “Evet, evet evet” “Evet İsmail bey ile pazar günü oturup onu hazırlayacağız” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Ama sen onu biraz şeye de yazdır Gökçel e de filanda yazdır” dediği,



Tape No:7165, 25.06.2008 günü saat:21:16 da Ersin BAL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; F.PAKSÜT’ ün “Alo Ersin sen bunu şimdi gelmeye başla dedim de yanaşmadı” dediği, E.BAL’ ın “Bi konuşuruz S……bey öğrendimi işi” “S….. Ö….. öğrenmişmi” dediği, F.PAKSÜT’ ün yanındaki şahsa (S….. Ö……. ü öğrendin mi) diye sorduğu, akabinde E.BAL’ a “yok acaba öğrenmez” dediği, E..BAL’ ın “Haberleri yok yani vardır onlarında” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Ersin bu mahkemede bir huy var azizim, kimse kimsenin herkes herkesin hakkında bilgi” “... karısına bi gazı verdim” “Telefonu açtım ay dedim bizim S…… beylerin eşi dedi” dediği, E.BAL’ ın “ (Gülüyor) Süper” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Şeyde çalışmıyormuydu dedim ... dedim gazetede böyle bir şey çıkmış dedim” “Çarıklı erkanı harp ondan sonra dedim ki ay dedim şimdi dedim bizlerle uğraşmayı bıraksa ... gazı verdim bu gece uyuyamaz” dediği, E.BAL’ ın “Süper olmuş süper yok zaten yüreklerine inmiştir heralde çok çok ağır kesinlik iddia edemiyor işi bitirmiş işe alındılar diyor nokta koyuyor” dediği, F.PAKSÜT’ ün “E ABİ SENDE BANA Bİ İŞ BULURMUSUN YA” dediği, E.BAL’ ın “ŞU DAVALAR BİTSİN BİRLİKTE İŞ YAPALIM SİZİNLE” dediği, görüşmenin devamında F.PAKSÜT’ ün “Peki ben sana bişey söylicem bunlara ne olacak bu oğulları işe gireli” dediği, E.BAL’ ın “Bakalım dur şimdi ona bi açıklama bekliyorum ben” dediği, F.PAKSÜT’ün “Vericeklermi zannediyorsun” dediği, E.BAL’ ın “Vermicekler mi” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Hayır” dediği, E.BAL’ ın “Çünkü doğru diyorsunuz” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Tabi” dediği, E.BAL’ ın “Çok enteresan” “Yani Anayasa mahkemesi bu kadar dönemde savunmasız mı siz çıktınız aslan gibi açıklamanızı yaptınız onlarda kalkıp yapsın şeyi söylüyorum şeyle ilgili İlker Başbuğ la ilgili iddia üzerine çıktınız basının karşısına tıkır tıkır söylediniz onlar çıkıp söylesin söylemiyorsu bu suçlamayı kabul etmek demektir çünkü o orda diyorki CHP nin kanalıyla işe alındılar bunun bunu işbankasında işe girmek değil CHP nin kanalıyla işe girmeyi girmeyi açıklamaları lazım kamuoyuna olay bu ya haftaya görüşelim mutlaka siz beni ben ekiyorsunuz hep bana diyordunuz şimdi siz beni ekiyorsunuz” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Hayır sen zannediyormusun yani bunlar ... o çocuklarımız işe girdiyse girdi dicek” dediği, E.BAL’ ın “Yani ne özelliği varmışta girmiş bu kadar işsiz varken İşbankası Anayasa Mahkemesini 2 tane üyesinin oğlu çokmu başarılıymış yani” dediği, F.PAKSÜT’ün “Hayır canım çocuk özel bilim kolejinden mezun ondan sonra ayrıca ... çok fazla olduğunu zannetmiyorum şeyde bilkenten mezun ondan sonrada işte ...” “..Çocukta varya işe alınacak bi tip değil” dediği, E.BAL’ ın “Hangisi Ö……..ün mü öbürümü ha Ö……. anladım” dediği, F.PAKSÜT’ün “Gıcık yani şey bi tip kendini bi halt zanneden böyle ukalalar vardır ya” “Ama bu O….. P…. e de çok normal geliyor biliyormusun” dediği, E.BAL’ ın “İşbank onu hayır anlatamadım İşbankasında işe girmelerine itirazım yok haber diyor ki CHP nin” dediği, F.PAKSÜT’ün “Kusura bakmada O……. da diyorki CHP de bunları bağlamadık diyor diyor” “Yani zaten bu olaydan sonra bence AKP nin bir çok şeyini tenkit etmemiz lazım Ersin” dediği, E.BAL’ ın “Yani ya ben telefonda konuşamıyorum ne olur” dediği,



Tape No:6922 de kayıtlı 26.06.2008 günü saat:20:01 de Ferda PAKSÜT’ün Ersin BAL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; F.PAKSÜT’ ün “…N…..’nin oğlu işe başlayalı 1 ay olmuş” dediği, E.BAL’ ın “Hee yeni başlamış hiçbir şey diyemedi zaten” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Hayır AKP şeyi açıldıktan sonra öbürü de müracaat etmiş” “Yani beden ..... VATANDAŞ OLARAK AZİZİM GAZETECİ OLARAK GAZETECİ OLARAK BUNUNLA DA UĞRAŞMANI İSTİYORUM” dediği, E.BAL’ ın “Evet ya lafı mı olur tabi ki ben şimdi” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Hayır 1 ay oldu yani AKP davası açıldıktan sonra başlıyor bakar mısın yani AKP nin yaptığını başkası da CHP yapıyor 35 yaşındaki çocuk bu yaşta” “Bu yaşa kadar azizim bir işe girememiş de iş bankası gibi köklü bir kuruluş maaşı iyi zartı iyi zurtu iyi yani hadi o zaman ben de belediyeyle iş yapana değil de TRT ye gireyim” “1 ay Tek 1 ay çift maaş alayım Ersin” dediği, E.BAL’ın “Aslan arkadaşım benim” “OLUR MU ÖYLE ŞEY KONUŞACAM GEREKSE YAZACAM” “Hayır hayır şeyi de soracam istifa edip etmeyeceklerini yani böyle” dediği, F.PAKSÜT’ ün “Hayır şeyi de sor bunun da müracaatını sor oldım ya haber” dediği,