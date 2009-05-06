T24 LogoT24 Logo
Gündem

Paksüt hakkında hukuki işlem

Anayasa Mahkemesi, Başkanvekili Paksüt hakkındaki hukuki sürecin ikinci iddianamenin ardından başlatıldığını açıkladı.

06 Mayıs 2009 03:00

Anayasa Mahkemesi, Başkanvekili Osman Paksüt ile ilgili olarak iddianamenin düzenlenmesinden sonra hukuki süreci başlattı. 

Paksüt: Benim de istediğim buydu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başkanvekili Osman Paksüt ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen dosya hakkında, bir iddianame düzenlenmemesi olasılığı da gözetilerek belirtilen tarihte bir işlem yapılmasına gerek görülmediği, ancak bu konuda iddianamenin düzenlenmesinden sonra sürecin başlatıldığı bildirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının yazılı açıklamasında, Vatan gazetesinin dünkü sayısında mahkemenin bir üyesi hakkında manşetten verilen haber nedeniyle "15 üyenin katılımıyla yapılan toplantıda mahkeme adına açıklama yapılmasına oy birliğiyle gerek görüldüğü" belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde mahkememiz üyesi Sayın Serruh Kaleli ile ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında açılan kapatılma davasının görüşülme sürecinde, başkanvekili Sayın Osman Paksüt'ün eşine ait olduğu ileri sürülen telefon görüşmesi kayıtlarına dayanılarak verilen 'Doğruysa da Vahim, İftiraysa da" başlıklı haberin içeriğinde belirtilen ifade ve olgunun gerçek dışı olduğu; Sayın Ferda Paksüt'ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan 28.08.2008 günlü ve 2008/93 sayılı dosyadaki ifadesinde, konu ile ilgili 'on dakikalık arada bazı çevrelere göre hesap konusunu görüşmüş olması' biçimindeki sözleri ile neyi kastettiğine ilişkin soruya 'menfaat temin etmesi anlamında değildir' şeklindeki verdiği cevaptan anlaşılmaktadır.

Söz konusu gazetenin konu ile ilgili bilgilerden sadece Sayın Ferda Paksüt'ün telefon konuşmalarına yer verip savcılıktaki ifadesine yer vermemek suretiyle kamuoyunu doğru bilgilendirme görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyerek, mahkemeyi ve mahkeme üyelerini yıpratacak biçimde yayın yapmasının basın ahlakıyla asla bağdaşmayan bir davranış olduğu açıktır.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Osman Paksüt'le ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen 15.10.2008 günlü 2008/1756 sayılı dosyaya ilişkin soruşturmanın gizli olması ve devam etmesi, henüz bir iddianamenin bulunmaması, konu hakkında bir iddianame düzenlenmemesi olasılığı da gözetilerek kişilerin ve kurumların yıpratılmaması için belirtilen tarihte başkanlıkça bir işlem yapılmasına gerek görülmemiştir.

Ancak, bu konuda 8.3.2009 günlü ve 2009/188 sayılı iddianamenin düzenlenmesinden sonra 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca hukuki süreç başlatılmıştır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24