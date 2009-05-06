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Paksüt: Benim de istediğim buydu

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, hakkında hukuki sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak, "Benim de isteğim buydu. Gereği neyse ortaya çıkacak" dedi.

06 Mayıs 2009 03:00

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Anayasa Mahkemesince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği dosya sonrasında iddianamenin düzenlenmesi üzerine hakkında hukuki sürecin başlatılmasıyla ilgili "Benim de isteğim buydu. Gereği neyse ortaya çıkacak" dedi.

Paksüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesince yapılan açıklamaya ekleyeceği bir şey olmadığını, açıklamanın kendisinin de görüşünü yansıttığını söyledi.

Osman Paksüt, "Benim de isteğim buydu. Ekleyeceğim bir şey yok. Gereği neyse ortaya çıkacaktır. Heyetçe görüşüldü, mutabık kalındı. Ben de içindeyim, beraberiz, birlikte yazdık" diye konuştu.

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