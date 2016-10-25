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BBC Türkçe

Pakistan'ta polis akademisine saldırı: En az 20 ölü

Ülkenin batısındaki Ketta kentinde silahlı bir grup polis akademisine saldırdı. Olayda en az 20 kişi öldü.

25 Ekim 2016 05:54

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde silahlı bir grup tarafından polis akademisine düzenlenen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, en az beş kişiden oluşan silahlı grubun polis akademisi binasına girerek ateş açtıklarını söyledi.

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı operasyon saatler sürdü. Operasyonda en az iki saldırgan öldürüldü.

Operasyona Pakistan ordusu ve Cephe Askerleri de destek verdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ketta kenti, daha önce ayrılıkçı grupların ve İslamcı örgütlerin saldırılarına hedef olan Belucistan eyaletinin idari başkenti.

Ağustos ayında, Ketta'da düzenlenen bombalı saldırılarda en az 88 kişi hayatını kaybetmiştir.

Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında aşiretlerin kontrolü altında olan bölgelerde silahlı örgütlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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