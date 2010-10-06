Pakistanlı'nın yarasını Davutoğlu'nun eşi saracak

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun doktor eşi Sare Davutoğlu, Pakistan'da kurulacak sağlık merkezinde 2 hafta boyunca selzedelerin yaralarını saracak. Sare Davutoğlu, asrın felaketine maruz kalan Pakistanlılar için düzenlediği yardım yemeğinde 600 bin lira bağış topladı.



Pakistan'daki sel mağdurları için başlattığı yardım kampanyası ile ülkede bir sağlık merkezi kurmayı amaçlayan Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin (DMEDD) Onursal Başkanı Sare Davutoğlu, sağlık merkezi açılınca Pakistan'a giderek doktorluk yapacak. Önceki gün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve doktor eşi Sare Davutoğlu'nun Pakistan'a yardım için verdiği yardım yemeğinde 600 bin lira toplandı. Ankara'daki misyon şeflerinin katıldığı yemek sırasında yapılan bağışlarla birlikte, DMEDD'nin kampanyasında toplanan para 2 milyon 600 bin liraya ulaştı. Kampanyaya 30 bin liralık yardımla destek olan Sare Davutoğlu, toplanan yardımlarla Pakistan'da kurulacak sağlık merkezinde 15 gün boyunca doktorluk yapmaya gönüllü oldu.



Kardeşliği gösterme vakti

Resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Gambiya Dışişleri Bakanı Tanaka'nın katıldığı yemekte duygusal bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye'nin her zaman ve her yerde Pakistan halkının yanında olduğunu söyledi. Yaşanan sel felaketinin sonuçlarıyla hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğine dikkat çeken Davutoğlu, yapılan yardımlarla Pakistan'ın bu felaketi daha kolay ardında bırakabileceğini vurguladı. "Sözde değil gerçekte kardeşliği gösterme vakti" diyen Davutoğlu, Türkiye'de Pakistan'a yardım için toplanan paranın 200 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.



En çok yardım Gümülcine'den

Bütün dış temsilciliklerde kampanya açtıklarını, en çok yardımın 500 bin dolar ile Gümülcine Başkonsolusluğu'nda toplandığını bildiren Davutoğlu, Türk diplomatlarının kendi maaşlarından şu ana kadar 2 milyon liraya yakın para topladığını söyledi. "Pakistan'a hizmet etmek Türkiye'ye hizmet etmektir, hiçbir farkı yoktur" diyen Davutoğlu, sözlerini "Pakistan Zindabad, Daima Pakistan" diyerek bitirdi.



Büyükelçi'den Türkiye'ye teşekkür

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Tarık Azizuddin de konuşmasında, Türk halkının bu zorlu günlerinde Pakistan halkı ile dayanışmasını gösterdiğini dile getirirken, yardımlardan dolayı hükümete ve Türk halkına teşekkür etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla müteşekkir olduklarını belirten Büyükelçi Azizuddin, aynı heyecanla Başbakan Erdoğan'ı da beklediklerini ifade etti. BM'nin Pakistan Özel Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Engin Soysal ise böyle bir görevin kendisi ve ailesi için çok kutsal olduğunu kaydederek, Davutoğlu'nun "Pakistan'a hizmet etmek, Türkiye'ye hizmet etmek demektir" sözünü hatırlattı. Yardım yemeğine kabineden Enerji Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ve Tarım Bakanı Mehdi Eker de katıldı.





