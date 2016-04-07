Pakistanlı sığınmacı: Türkiye'ye gönderirseniz kendimi asarım!

Göçmenlerin tutulduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında bir günü aşkın süredir Türkiye'ye geri gönderilmemek için protestoda bulunan Pakistan uyruklu göçmenlerden biri elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Önce, yüksek voltajlı elektrik tellerine tutunarak intihar etmek isteyen göçmen, daha sonra ise direğe bağladığı atkıyla kendini asmaya kalkıştı.

Bir diğer göçmenin direğe çıkarak aşağı indirmeye çalıştığı şahıs, daha sonra direğe çıkan bir polisin ikna çabasıyla aşağı inmeyi kabul etti.

Aşağı indikten sonra fenalaşan göçmene gönüllüler ve diğer göçmenler tarafından müdahalede bulunuldu.

"Ben hayvan değilim, insanım"

İntihar girişiminde bulunan Pakistan uyruklu göçmen, "Ben hayvan değilim, insanım. Bize sığınma talebi için belge vermediler. Bizi atıyorlar. Burası çok kötü bir yer. Adalet istiyorum. Medya bize yardım etsin" diyerek medya mensuplarına seslendi.

Kamp girişinde bir günü aşkın süredir eylemlerine devam eden Pakistanuyruklu göçmenler, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mutabakat ve kamp koşullarını protesto ediyor.

Bazı göçmenler açlık grevine başladı

Kampta yatacak yer bulunmadığını belirten göçmenler, geceyi gösteri düzenledikleri arazide uyuyarak geçirdi. Bazı göçmenler açlık grevine başladı.

2 bin kapasiteli kampta

3 bini aşkın sığınmacı var

Yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli kampta, 3 bini aşkın sığınmacı ve göçmenin bulunduğu bildirildi.

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele amacıyla Türkiye ile AB arasında 18 Mart'ta Brüksel'de mutabakata varılmıştı. 4 Nisan'da başlayan uygulamaya göre, Türkiye, kendi topraklarından Yunan adalarına geçtiği kanıtlanan göçmenleri geri kabul ediyor. Bu kimselerden Suriyeli olmayanların Türkiye tarafından ülkelerine iade edilmesi için işlem yapılıyor.