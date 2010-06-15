Pakistanlı öğrenciler tahliye ediliyor

T24- Pakistan, Kırgızistan'ın güneyindeki olaylar nedeniyle vatandaşlarını uçakla tahliye etmeye başladı.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdül Basit ile Bakanlığın afetlerden sorumlu yetkilisi Nedim Ahmed, ilk uçakla getirilen 134 vatandaşın çoğunun öğrenci olduğunu söylediler.



Yetkililer, tahliye edilenleri taşıyan ilk uçağın bu sabah başkent İslamabad'a indiğini belirtirken, bir askeri uçağın gönderilmesinin de öngörüldüğünü bildirdiler.



Oş kentindeki çatışmalarda ölen Pakistanlı öğrencinin cenazesi ise ikinci bir uçakla ülkesine götürülecek.



Bu arada, Pakistan Enformasyon Bakanı Kamar Zaman Kayra, hükümetin 15-20 Pakistan vatandaşından haber alamadığını duyurdu.



Bakan, Kırgız yetkililerden bu kişilerin bulunarak bir sonraki uçağa yetiştirilmesi için gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi.