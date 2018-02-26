Pakistanlı çocuk, Nijeryalı gence refakatçilik yapıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AĞRI Dağı eteklerinde donmak üzereyken askerler tarafından yarı baygın halde bulunan Nijeryalı Entrail Larleri (28) hastanede tedaviye alındı. Nijeryalı gence, kendisi gibi sınırda yakalanan Pakistanlı çocuk refakatçilik yapıyor.

Nijeryalı Entrail Larleri gibi 2 Şubat 2018 günü Ağrı Dağı eteklerinde donmak üzereyken bulunan 12, 15 ve 18 yaşlarındaki Pakistanlı 3 kaçak, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 2\'nci ve 3\'üncü derece donma belirtisi görülen kaçaklardan sağlık durumu iyi olan Hamza Muhammet Racu (12), hem iki vatandaşına hem de kendileri gibi geçen hafta sınırda donmak üzereyken bulunan Nijeryalı Entrail Larleri\'ye refakatçilik yapıyor.

Hamza Muhammet Racu, \"Pakistan\'dan birlikte kaçtığımız Sacid Hacıcan Muhammed (15) ile Cesim Zehit\'in (18) el ve ayaklarının kesilme ihtimali var. Doktorlar bizimle çok ilgileniyor. Ben hemen hemen iyileştim sayılır. Bizden iki hafta sonra da Nijeryalı Entrail Larleri\'yi getirdiler. Ben hem iki vatandaşıma hem de Larleri\'ye refakatçilik yapıyorum. Sonumuz ne olacak onu bilmiyorum\" diye konuştu.

Ağrı\'nın Doğubayazıt sınırında donmak üzereyken askerler tarafından kurtarıldığını belirten Entrail Larleri, \"İki arkadaş çalışmak için İstanbul\'a bir arkadaşımızın yanına gidecektik. Fakat soğuk hava buna izin vermedi. Arkadaşımın ise kampta olduğunu duydum. Hastanede herkes benimle çok ilgileniyor ama en çok Hamza ilgileniyor\" dedi.



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