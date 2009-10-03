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Dünya

Pakistanlı askerlerden 'dayaklı' işkence

Pakistan askerlerinin yakaladıkları militanları dövdükleri, internette yayımlanan 10 dakikalık video kasette ortaya çıktı.

03 Ekim 2009 03:00

Pakistan askerlerinin operasyonlarda yakalanan militanları dövdükleri, internette yayımlanan video kasette ortaya çıktı. Facebook ve YouTube sitelerine gönderilen 10 dakikalık kasette, bir subayın bir binada 4 kişiyi sorguladığı görülüyor.

Subay ve askerleri, militanlara dakikalarca dövüyor/Video

Daha sonra subay bir kenara çekiliyor, içeriye askerler giriyor ve tutsakları yumruklamaya, tekmelemeye ve kırbaçlamaya başlıyor.

Video kasetin yayınlaması üzerine ordu sözcüsü General Athar Abbas soruşturma açıldığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Pakistan'ın Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, ağustos ayındaki raporunda, Svat vadisinde, bölgenin Taliban'ın kontrolünden alınmasından sonra, güvenlik güçlerinin yargısız infazlar yaptığına dair ciddi haberler geldiğini bildirmişti.

ABD'nin baskısı altındaki Pakistan ordusu, El Kaide ve Taliban'ın güçlü olduğu kuzeybatıda militanlarla savaşıyor.

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