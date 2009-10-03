Pakistanlı askerlerden 'dayaklı' işkence

Daha sonra subay bir kenara çekiliyor, içeriye askerler giriyor ve tutsakları yumruklamaya, tekmelemeye ve kırbaçlamaya başlıyor.Video kasetin yayınlaması üzerine ordu sözcüsü General Athar Abbas soruşturma açıldığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.Pakistan'ın Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, ağustos ayındaki raporunda, Svat vadisinde, bölgenin Taliban'ın kontrolünden alınmasından sonra, güvenlik güçlerinin yargısız infazlar yaptığına dair ciddi haberler geldiğini bildirmişti.ABD'nin baskısı altındaki Pakistan ordusu, El Kaide ve Taliban'ın güçlü olduğu kuzeybatıda militanlarla savaşıyor.