Pakistanlı aşırı dinciler polisi bastı: 19 ölü

Pakistan’ın Lahor kentinde İslamcı militanlar bu kez polis akademisini bastı. Teröristlerin bir ara 35 polisi rehin aldığı eylemde 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı



Pakistan’ın doğusundaki Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da, dün radikal İslamcı militanların bir polis akademisini basması sonucu çıkan çatışmada 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Çok sayıda polisin militanlar tarafından rehin alındığı baskın, askeri birlikler ile özel timlerin 9 saatlik müdahalesiyle sona erdirildi.



Televizyonların zaman zaman naklen yayınladığı çatışmada, 6 militan sağ olarak ele geçirildi. İki militan, üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirerek parçalandı, 6 militan da çatışmada öldürüldü. Rehin alınan polis akademisi mensuplarından 11’inin öldüğü açıklandı.



Bir aydan kısa bir süre önce yine Lahor’da Sri Lankalı kriketçileri taşıyan otobüse kurulan pusunun ardından düzenlenen baskın, İslamcı grupların Pakistan’ı istikrarsızlaştırma yolundaki kararlılığını ortaya koydu.



Manavan Akademisi binasına sabah eğitimi sırasında düzenlenen baskına katılan militanlar, binaya girer girmez el bombası atıp çevreyi makineli tüfeklerle taradı. Baskının duyulmasından sonra askeri birliklerle özel timler binayı kuşatma altına aldı. Zırhlı askeri araçlar binaya girerken, helikopterler saldırganların bulunduğu yerlerin üzerinde keşif uçuşları yaptı. Rehin alınan bazı polisler çatışmada ölen meslektaşlarının cesetleri üzerinden sürünerek dışarı kaçtı.



Çatışma sırasında bazı militanlar, 35 kadar polisi rehin alarak binalardan birinin en üst katına mevzilendi. Buradaki çatışmada büyük kayıp verildi.