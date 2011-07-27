Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Khar Butto'ya benzetildi

T24 - Pakistan’ın en genç ve ilk kadın Dışişleri Bakanı olan Hina Rabbani Khar, yıllardır aralarında büyük sorunlar olan Hindistan’a gitti ve kendinden 45 yaş büyük olan mevkidaşı Krishna ile masaya oturdu. Yaşı ve deneyimsizliğinin dezavantaj olabileceği söylenirken, Hina Rabbani, saks mavisi sarisi, marka gözlükleriyle Benazir Butto’yu andırıyordu.





ABD ile en zor günleri yaşadığı dönemde Pakistan’ın en genç ve ilk kadın Dışişleri Bakanı olan Hina Rabbani Khar (34) dün ilk sınavını ezeli rakipleri Hindistan’da verdi.



Pakistan’ın en sorunlu dış siyaset konularından olan Hindistan ile yaşanan krizin aşılması için dün Yeni Delhi’ye giden Khar, kendisinden 45 yaş büyük olan Hintli mevkidaşı S.M. Krishna ile masaya oturdu.



Yaşı ve tecrübesizliğinin bir dezavantaj olabileceği yorumları yapılırken Khar, saks mavisi sarisi, marka gözlükleriyle Yeni Delhi’de basının ilgi noktasıydı. Yeni Dışişleri Bakanı’nı, Pakistan’ın eski başbakanlarından Benazir Butto ile karşılaştıranlar bile oldu.



Pakistan’ın Muzaffergah bölgesinde bir aşiret liderinin kızı olan Hina Rabbani, ABD’de Massachusetts Üniversitesi’nin Turizm ve Eğlence bölümünden mezun oldu. Polo ve trekking meraklısı olan genç kadının, İslami terörizme yataklık yaptığı gerekçesiyle Pakistan’ın zor bir dönemden geçtiği sırada dış siyasetin başına getirilmesi çeşitli yorumlara neden oluyor. Eski ulusal güvenlik danışmanı yardımcılarından Satiş Chandra, Hina Rabbani’nin gençliğinin ve tecrübesizliğinin bir dezavantaj olmayacağı görüşünde.



Chandra, “Hindistan-Pakistan ilişkilerine gelindiğinde kuralları ordu belirler” derken Khar’ın da ordu aracılığıyla siyasete girdiğini, dolayısıyla kuralları yerine getireceği yorumları yapılıyor.

Aynı partiden



Hina Rabbani, 2002 yılında dönemin Cumhurbaşkanı olan General Pervez Müşerref’e yakın PML-Q partisinden siyasete girmiş, 2008 yılında da suikastta ölen eski Başbakan Benazir Butto’nun Pakistan Halkın Partisi’ne katılmıştı. Nükleer güce sahip iki komşu 2004 yılında aralarındaki anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için barış görüşmelerini başlatmış, ancak 2008 yılında Mumbai’de bir otele düzenlenen saldırıda 166 kişinin ölmesi üzerine, görüşmeler sekteye uğramıştı. Şubat ayında iki ülkenin dışişleri bakanları Butan’da görüşmüş ve yeniden barış görüşmelerini başlatma kararı almıştı. Hina Rabbani’nin dünkü Yeni Delhi ziyareti de bu yakınlaşmayla ilgili sürecin bir devamı.

Clinton’ı etkilemiş



Benazir Butto’nun Cumhurbaşkanı olan kocası Asıf Zerdari’nin Ekonomik İlişkilerden sorumlu Devlet Bakanlığı’na atadığı Hina Rabbani, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı’na getirildikten sonra ilk görüşmelerinden birini ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yapmıştı. Clinton, Hindistan ile yakınlaşma girişiminden cesaret bulduğunu söylemişti.