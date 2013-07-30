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Dünya

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi

Pakistan'da Müslüman Birliği'nin desteklediği aday Memnun Hüseyin, ülkenin 12. cumhurbaşkanı oldu.

30 Temmuz 2013 18:32

Yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere federal meclis, senato ve eyalet meclislerinde yapılan seçimi, Pakistan Müslüman Birliği'nin adayı Memnun Hüseyin kazandı. Tahrik-i İnsaf Partisi'nin adayı Vahiddin Ahmed ise geride kaldı.
 
Cumhurbaşkanlığı seçimi resmi sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
 
Öte yandan seçimi kazanmasının ardından Memnun Hüseyin, Müslüman Birliği Partisi'ndeki görevinden istifa etti. Memnun Hüseyin'in Karaçi'deki evinin önünde de güvenlik önlemleri artırıldı.
 
Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle görev yapacak. Memnun Hüseyin 9 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacak. Bu zamana kadar ülkenin 11. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari görevine devam edecek.

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