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Dünya

Pakistan'ın toparlanması en az 3 yıl sürer

Yardım krizinin hala sürdüğü Pakistan'da, yiyecek isyanlarının başlayabileceği söyleniyor.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Beşte biri sular altında kalan Pakistan'ın Devlet Başkanı Zerdari, 'Zararı gidermemiz 3 yıl alır' dedi. Yardım krizinin hala sürdüğü ülkede, yiyecek isyanlarının başlayabileceği söyleniyor.


Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, ülkenin beşte birini sular altında bırakan sel felaketinin yol açtığı zararların giderilmesinin en az 3 yıl alacağını söyledi.


Zerdari, bir grup yabancı basın mensubuna açıklamasında, Pakistan'da bugüne kadar yaşanan eşi görülmemiş büyüklükteki sel felaketi karşısında eleştirilere uğrayan hükümetin icraatını savundu.


Asıf Ali Zerdari, felaketin yol açtığı zararların giderilmesinin çok uzun bir süre alacağını belirtti ve "en az 3 yıl" süreceği öngörüsünde bulundu.


YİYECEK İSYANLARI BAŞLAYABİLİR


Ülkede sel suları, güneye doğru ilerlerken, hala her gün onbinlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Hükümetin felakete karşı aldığı önlemler yetersiz kalırken,
yaşanan kaosun, sosyal patlama ve tepki eylemlerine yol açmasından korkuluyor.

2 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sellerin ardından gelen büyük çaplı yoksulluğun, sosyal huzursuzluklara, yiyecek için isyanlara yol açacağı, hatta görev süresi 2013'te dolacak hükümetin iktidarda kalmasını zorlaştıracağı yönünde kaygılar bulunuyor.


PAKİSTAN IMF'YE BAŞVURDU


Zaten yoksullukla baş etmeye çalışan Pakistan hükümeti ise çareyi Uluslararası Para Fonu'yla görüşmekte buldu. Pakistan 11 milyar dolarlık bir kredi paketi istiyor.

IMF'nin bölgesel direktörü Mesud Ahmed Pakistan'a ''bu zorlu günlerinde'' yardım etmenin yollarını aradıklarını söyledi. Üzerinde düşünülen seçenekler arasında, Pakistan'dan talep edilen mali hedeflerden bazılarının hafifletilmesi ya da İslamabad hükümetinin olağaüstü doğal afet fonuna başvurması var.


MİLYONLAR HALA YARDIM ALAMIYOR


BM'ye göre, Pakistan'ın kuzeybatısında Muson yağmurlarıyla birlikte bir ay önce başlayan seller ülkedeki 17 milyondan fazla insanı etkilemiş durumda.

Yerel yardım kuruluşları, Pakistan ordusu ve uluslararası yardım kuruluşlarının, sel yüzünden evini terk etmek zorunda kalan insanların gıda, su, ilaç ve barınak ihtiyaçlarını karşılamasına karşın halen milyonlarca kişi ya çok az yardım alabiliyor ya da hiç yardım alamıyor.


SEL SULARI ZAMANLA UMMAN DENİZİ'NE DÖKÜLECEK


Yetkililer, Pakistan'ın kuzeyindeki dağlık kesimden ülkenin güneyindeki ovalara kadar büyük bir felakete yol açan sel sularının, zamanla çekilerek Umman Denizi'ne dökülmesinin beklendiğini belirtiyor.

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